MADRID — Cominciano a scaldarsi i motori in Spagna per quanto riguarda la nuova legge di bilancio. Come praticamente ogni autunno, il provvedimento che regola i conti dello Stato diventa uno degli argomenti al centro del dibattito politico. Nelle ultime ore, un richiamo sul tema è arrivato da Podemos, formazione di minoranza della coalizione di governo. «Le discussioni a riguardo sono bloccate», hanno fatto notare la leader del partito Ione Belarra e altri esponenti della stessa forza politica. I cosiddetti ‘morados’ chiedono che la legge sulla casa e la riforma della cosiddetta ‘legge bavaglio’ del Partito Popolare siano incluse nelle trattative per arrivare a un accordo sulla finanziaria.

L’approvazione della legge di bilancio è uno dei momenti cruciali in una legislatura, in quanto è solita dare una prova fedele della tenuta di un esecutivo. Nel caso della coalizione che governa in minoranza in Spagna (PSOE-Unidas Podemos), ciò assume connotati particolarmente delicati. Ed è in questo contesto che la formazione di Belarra ha deciso di lanciare un messaggio in direzione del partner maggioritario nel governo.

«Con tutta franchezza: al momento la trattativa è bloccata. Per questioni di bilancio, per l’aumento delle spese armamentistiche e anche perché è inaccettabile che l’abrogazione della ‘legge bavaglio’ o l’approvazione della legge sulla casa continuino a rimanere in stallo», ha dichiarato al quotidiano El Norte de Castilla Pablo Echenique, portavoce parlamentare di Podemos.

Tali rivendicazioni politiche sono da molto tempo cavalli di battaglia di questo partito. Di fatto, la questione della legge sulla casa (per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione da sfratti e prezzi inaccessibili) era già stata al centro delle discussioni sulla legge di bilancio nell’autunno del 2021. La norma attualmente è in fase di discussione al Congresso dei deputati. «Queste leggi sono già in ritardo», ha sostenuto Echenique, che si è detto comunque «ottimista» sulla possibilità di arrivare a un accordo.

La risposta del Partito Socialista ai messaggi incalzanti di Podemos, segnala l’agenzia di stampa Efe, è stata al momento un appello alla «discrezione». «Quando si tratta sulla legge di bilancio, è bene far ricorso alla prudenza», ha affermato in merito la portavoce socialista Pilar Alegría. «Questo governo ha già ottenuto l’approvazione di due finanziarie nei modi e nei tempi corretti, l’obiettivo è mantenere la misma linea», ha aggiunto.

In giornata, dai partner del Partito Socialista di Pedro Sánchez è arrivato anche un altro monito, riguardante una legge per migliorare l’accesso alla Sanità pubblica, che dovrebbe essere discussa e votata al Congresso questa settimana. «Siamo preoccupati, perché l’attuale testo non abroga la legge del governo Aznar che spalancò le porte alle privatizzazioni», ha affermato Alejandra Jacinto, portavoce di Podemos. «Chiediamo di siederci al tavolo e trattare per un accordo, perché se no non possiamo garantire in che senso voteremo».

«Se il gruppo socialista ha reso evidente qualcosa in questa legislatura, è proprio la sua capacità di arrivare ad accordi su temi fondamentali», ha risposto in merito Alegría. «È importante dare tempo al tempo».

Redazione Madrid

