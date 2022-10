Legendaria banda de rock cristiano en concierto

Entornointeligente.com /

La legendaria banda oriunda de los Estados Unidos Stryper, tocará en Costa Rica el próximo sábado 8 de octubre en un conocido salón de eventos de Curridabat a las 8 p.m. Se trata de la banda de rock cristiano más famosa de la historia, que pasó por Costa Rica hace 22 años.

La producción es de Black Line. Entre sus éxitos aparecen «Calling on you», «Honestly», «Always there for you», «I believe in you» y «Sorry», entre otros.

«POR FIN CUMPLIRÁN SU PROMESA»

De acuerdo con Mónica Ruiz, creadora del Fan Club tico de dicha agrupación, Stryper ya se encuentra en nuestro país, descansando después de una gira muy movida por Estados Unidos, y antes de su presentación.

«Esta banda se hizo famosa en la década de los 80 gracias a éxitos como ‘Calling on you’, ‘Free’ y ‘Honestly’, además con su llamativa indumentaria amarilla y negra destacaban en la escena del rock de la época. La primera vez que la banda tocó en nuestro país fue en el año 2000, en el Polideportivo de Cartago, donde logró reunir a miles de fans de toda Centroamérica. Ese día, dieron un gran espectáculo donde repasaron grandes éxitos de toda su carrera y se despidieron del público con la promesa de algún día volver. 22 años después, este 8 de octubre, por fin cumplirán su promesa y ahora con 14 discos de estudio la banda nos volverá a deleitar con su buen rock con mensaje positivo, siguiendo con su gira denominada Calling on You!», expresó. La referencia bíblica Isaías 53:5 es frecuentemente incluida como parte de su logo.

