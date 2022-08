Legalização da cannabis na Tailândia é uma forma de promover o turismo — mas falta clareza nas regras

Entornointeligente.com /

Desde Junho deste ano que é possível cultivar e vender cannabis na Tailândia, um país onde a posse de certas quantidades de drogas, como anfetaminas ou ecstasy, continua a ser punido com a pena de morte. Embora o governo continue a insistir que a substância deva ser usada unicamente para usos medicinais e não para fins recreativos, as regras vigentes são ambíguas ao ponto de não se saber ao certo o que é, de facto, autorizado. Muitos vêem até a situação como uma potencial fonte de atracção capaz de relançar o turismo na região, que permanece longe dos números registados antes da pandemia.

Em coffee shops , bares de praia ou até em algumas recepções de hotéis na Tailândia, passou a ser possível comprar plantas de cannabis ou produtos dela derivados, como charros já preparados, bolachas, chás ou pizzas. Nas redes sociais, rapidamente se espalhou a hashtag #saikew (green way of life) para promover os produtos da região.

Porém, há muitas perguntas que ficaram por responder quanto às regras exactas relativas ao seu consumo . No início de Julho, o ministro da Saúde do país Anutin Charnvirakul sublinhou que o relaxamento da medida continuava a destinar-se apenas a fins medicinais – o que já estava autorizado desde 2018, uma decisão que fez da Tailândia uma pioneira no sudeste asiático. Além de que só pode ser utilizado «o extracto – e não as flores ou as árvores ou as raízes» da planta e os seus níveis de THC (a principal componente alucinogénia) têm de ser inferiores a 0,2%, precisou o ministro, citado pela Al Jazeera .

Sabe-se também que quem consumir em espaços públicos corre o risco de ser multado em 25 mil baht (cerca de 685 euros) e condenado a uma pena de prisão de três meses por estar a causar uma «perturbação olfactiva», segundo o Guardian . Contudo, isto não parece ter ficado totalmente esclarecido, como relata o jornal britânico, exemplificando com um bar de praia, em Chi, onde as pessoas fumam na esplanada. O dono afirma que passou a vender cerca de 100 gramas por dia, «desde as dez da manhã até à hora de fecho», e que tem reparado num crescente interesse entre os turistas.

«Começámos a receber telefonemas de todo o mundo a perguntar se é mesmo verdade que se pode fumar cannabis na Tailândia e se é legal. Já é sabido que isto está a atrair mais turistas: as pessoas estão a fazer reservas para o Natal», afirma Carl Lamb.

Também no coffee shop RG420, na capital, as esperanças de o turismo ser impulsionado são elevadas. «Europeus, japoneses, americanos… procuram a [cannabis] sativa tailandesa», disse à Reuters o proprietário Ong-ard Panyachatiraksa. «Cannabis e turismo vão bem um com o outro», atirou.

A pandemia provocou uma grande quebra no turismo da Tailândia , sendo que a diferença nos números ainda é significativa comparativamente ao período pré-pandémico. Se em 2019 o país atraiu quase 40 milhões de visitantes, no fim dos primeiros seis meses deste ano o número não passava dos 2 milhões.

Não é certo até quando a lei se manterá nos termos actuais, uma vez que as autoridades já têm vindo a publicar vários regulamentos a proibir o consumo em espaços públicos ou a estipular os 20 anos como idade mínima para compra.

E o Governo está a discutir um novo decreto de lei, que deverá sair em Setembro, que poderá vir a apertar as medidas como forma de evitar os possíveis efeitos negativos na saúde derivados de um uso desregulado da cannabis.

