Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp La audiencia en contra de Oscar Augusto Cerrud, por el asesinato de su madre Norma Edith Cerrud Arancibia (de 45 años), su abuela Norma Edith Aranciabia (75 años) y su hermana Erika Nicole Chanis Cerrud (4 años) se realizó ayer con carácter de reserva. Durante la audiencia la juez de garantías, Naida Cáceres, accedió a legalizar la aprehensión de “Oscarito”, como es conocido por su familia. El victimario fue aprehendido en la residencia C-135 de calle tercera El Tecal, en donde armado con un cuchillo y un mazo masacró a su madre, abuela y hermana. Oscar Augusto Cerrud enfrenta además cargos de homicidio doloso agravado por lo que deberá permanecer recluido por el término de seis meses en la cárcel de La Chorrera, en tanto se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalia Homicidio. VEA TAMBIÉN Padres de familia del colegio Moisés Castillo Ocaña en La Chorrera cierran vía La defensa de Cerrud, estuvo a cargo del defensor de oficio Erasmo Cortez Trejos. Oscar Augusto Cerrud de 24 años, labora ocasionalmente como mecánico y ayudante electricista, lo cual le genera un ingreso de entre $10 a $20 el día. VEA TAMBIÉN Vendedor de éxtasis es condenado a ocho años de prisión en Chiriquí Ante la farmacodependencia de Oscar Augusto Cerrud, su madre hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr su rehabilitación, incluso hipotecar su casa para financiar tratamientos, aseguró Yessenia Rodríguez, amiga de la profesora Norma Edith Cerrud Aranciabia. Norma tenía confianza en que “Oscarito” se estaba recuperando, lo que según ella, lo demostraba en su comportamiento además de dejar el consumo de licor y drogas. “Mi hijo vale todo. Yo voy a dar todo por salvarlo”, le confesó en una ocasión Norma, a su amiga Yessenia La profesora Norma Cerrud, había pedido vacaciones en el Centro Educativo de Veracruz de Arraiján , en donde era directora, para dedicarle tiempo a la campaña política de Yessenia.’ “Mi hijo vale todo. Yo voy a dar todo por salvarlo”, le confesó en una ocasión Norma, a su amiga Yessenia MÁS INFORMACIÓN ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Rusia denuncia injerencia externa y presión al Gobierno de Nicaragua ¿Se puede prevenir el dolor en la vejez? Next → You May Also Like Se ahoga una persona en el río La Villa abril 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Se ahoga una persona en el río La Villa Nuevo receso en el juicio por escuchas ilegales a Martinelli marzo 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Nuevo receso en el juicio por escuchas ilegales a Martinelli Cruz Roja dice alistarse para entregar ayuda a Venezuela marzo 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Cruz Roja dice alistarse para entregar ayuda a Venezuela El Tiempo Caracas 27 ° nubes dispersas humidity: 78% wind: 2m/s ESE H 29 • L 26 26 ° Wed 25 ° Thu 29 ° Fri 29 ° Sat Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA Los Eagles tocarán todo el álbum ‘Hotel California’ en vivo abril 2, 2019 admin Comentarios desactivados en Los Eagles tocarán todo el álbum ‘Hotel California’ en vivo CULTURA El alcalde de Valladolid desvela que el rapero C. Tangana cobró 25.000 euros más IVA en las fiestas de la ciudad abril 2, 2019 admin Comentarios desactivados en El alcalde de Valladolid desvela que el rapero C. Tangana cobró 25.000 euros más IVA en las fiestas de la ciudad CULTURA La estrategia de Marvel para evitar que Tom Holland desvele detalles sobre ‘Vengadores: Endgame’ abril 2, 2019 admin Comentarios desactivados en La estrategia de Marvel para evitar que Tom Holland desvele detalles sobre ‘Vengadores: Endgame’ CULTURA Sobre las dulces melodías del cantante panameño Azuquita abril 2, 2019 admin Comentarios desactivados en Sobre las dulces melodías del cantante panameño AzuquitaLINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com