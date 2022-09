Lefties lanza el clon de las zapatillas New Balance 530 y son perfectas para rejuvenecer los looks de oficina (o el día a día)

Entornointeligente.com /

New Balance lo está petando estos últimos meses con sus últimos lanzamientos. A sabiendas que algunos de sus modelos se agotan a los pocos minutos de ponerse a la venta y entrar en el mercado de la reventa con precios de lo más hinchados, las firmas de moda low-cost encuentran el filón perfecto para lanzar diseños parecidos. Con estas premisas, Lefties nos conquista con un clon de las famosas New Balance 530 y lo hace de la mano de Kelme .

En Trendencias Clonados y pillados: si eres de las que se ha quedado sin las New Balance 550, Mango nos trae la solución Lefties x Kelme, la unión que nos deja con una alternativa a las New Balance 530 Si eres una enamorada a las New Balance 530 pero siempre llegas tarde para comprártelas, Lefties quiere conquistar tu zapatero con esta versión en colaboración con Kelme. Siguiendo las mismas líneas deportivas de las originales, la marca no duda en lanzar varios diseños que han causado un gran revuelo.

Zapato tipo deportivo para mujer, 29,99 euros . Zapato tipo zapatilla deportiva KELME x LEFTIES para mujer. Suela con detalles a contraste. Combinación de colores en corte. Cierre mediante cordones.

PVP en Lefties 29,99€ Tanto es así que la opción de color blanco y azul marino está a punto de colgar el cartel de sold out …

Zapato tipo deportivo para mujer, 29,99 euros . Zapato tipo deportivo para mujer KELME. Disponible en varios colores. Combinación de materiales en corte. Tirador trasero. Cierre mediante cordones.

PVP en Lefties 29,99€ Una versión multicolor en tonos llamativos y a contraste se convierten en la versión más arriesgada de la colección. Divertidas y atrevidas, este modelo llega con la intención de rejuvenecer todos nuestros estilismos.

Zapato tipo deportivo para mujer, 29,99 euros . Zapato tipo zapatilla deportiva KELME x LEFTIES para mujer. Suela con detalles a contraste. Combinación de varios colores en corte. Cierre mediante cordones.

PVP en Lefties 29,99€ Además, han presentado una versión de color beige que pretende mimetizarse con todos los estilos posibles y acompañarnos las 24/7. Ya sea con vaqueros o traje-pantalón, estas zapatillas deportivas quieren vestir nuestros pies con elegancia.

Zapato tipo deportivo para mujer, 29,99 euros . Zapato tipo deportivo para mujer Kelme. Disponible en varios colores. Combinación de materiales en corte. Tirador trasero. Cierre mediante cordones.

PVP en Lefties 29,99€ Una versión (botín) de las 550 Sin embargo, la firma española no quiere desaprovechar el momento para lanzar un modelo que llene el vacío de las New Balance 550 . Considerada como unas de las zapatillas favoritas del momento, cada vez que se ponen a la venta desaparecen (de manera literal). Lefties lanza esta opción en versión botín que podrían recordarnos a las originales.

Zapatilla botín para mujer, 29,99 euros . Zapato tipo zapatilla botín para mujer. Combinación de materiales y colores en corte. Cierre mediante cordones a tono.

PVP en Lefties 29,99€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Foto principal | Instagram @collagevintage

Fotos | Lefties

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com