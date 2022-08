Leerán hoy en Brasil carta en defensa de democracia y justicia

Entornointeligente.com /

La Carta a las brasileñas y a los brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho, que insta a la sociedad civil a defender la democracia y la justicia, y denuncia los intentos del presidente Jair Bolsonaro de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de octubre próximo, será leída este jueves de manera oficial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.

El documento cuenta con casi 900 firmas de respaldo entre prestigiosos intelectuales y otros miembros de la sociedad civil, así como candidatos a los comicios presidenciales. Será leído en 49 ciudades brasileñas, dentro de las cuales se incluyen las capitales estaduales del país suramericano.

Denuncia los intentos golpistas del actual mandatario de ultraderecha, al expresar que sus «ataques infundados y sin acompañamiento cuestionan la equidad del proceso electoral y el estado de derecho democrático que tanto ha costado ganar a la sociedad brasileña».

BOLSONARO SAI DEMOCRACIA FICA

Hoje é a leitura da carta pela democracia. Eu vou!

A gente se encontra em SP na Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco. https://t.co/VCSVKeuWPz

— Letícia Sarturi (@LeSarturiP) August 11, 2022 Al mismo tiempo, el texto muestra el rechazo a «las amenazas (de Bolsonaro) a otros poderes y sectores de la sociedad civil, y la incitación a la violencia y la ruptura del orden constitucional».

Por otro lado, en él se afirma que en el Brasil de hoy «ya no hay lugar para retrocesos autoritarios», en referencia a la dictadura militar y las alusiones del mandatario a que los militares defenderán lo que él ha llamado el «orden democrático».

La carta concluye que «la dictadura y la tortura pertenecen al pasado. La solución a los inmensos desafíos que enfrenta la sociedad brasileña pasa necesariamente por el respeto a los resultados de las elecciones».

El documento ya fue firmado por ocho candidatos presidenciales: el expresidente Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Sofía Manzano, Eymael y Leonardo Péricles.

Eu assinei a carta e defendo a democracia ! Vai ser gigante em todas as universidades do Brasil e na Faculdade de Direito da USP no histórico Largo de São Francisco #DemocraciaSempre #EstadodeDireitoSempre #11A pic.twitter.com/506G531evM

— Bruno Lucca ⭐️ �� (@BrunooLuccaa) August 10, 2022 Entre las personalidades que participarán en los actos de lectura se encuentran: Walter Casagrande, Arnaldo Antunes, Douglas Belchior, Astrid Fontenelle, Alexandre Frota, Sabrina Fidalgo y Alessandra Negrini.

En la fecha elegida para estos actos se conmemora el aniversario de la fundación de los cursos de Derecho en las universidades brasileñas, así como la lectura en 1977 de un manifiesto de denuncia a la dictadura militar que permaneció hasta 1985.

