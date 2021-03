WhatsApp confirma que dejará de funcionar en estos modelos iPhone

Entornointeligente.com / NotiGlobo .- La plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp lanzó recientemente una nueva versión de su aplicación para iPhone con novedosas funciones y mejoras de seguridad, no obstante, esto también afecta negativamente a algunos usuarios que tengan aquellos dispositivos que no cumplen con ciertos requerimientos pues no podrán actualizarla y la plataforma dejará de funcionar.

Los dispositivos de Apple deberán poseer el sistema operativo iOS 10 y posterior, para poder instalar la nueva actualización 2.21.50 de WhatsApp como requisito, informó la compañía en su página de soporte.

“No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo”, reseña en un mensaje.

Aquellos usuarios que tienen instalado en sus teléfonos móviles la aplicación con iOS 9 podrán seguir usándola, pero probablemente vaya perdiendo funcionalidad con el tiempo hasta ser inutilizable por completo.

“Tenga en cuenta que si recibió un mensaje que no es compatible con su versión de WhatsApp, deberá actualizar WhatsApp“, reseña el escrito. por lo que, una solución es exportar todo su historial de chats antes de que la aplicación deje de funcionar por completo.

Entornointeligente.com