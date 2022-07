Leclerc supera Verstappen e sai da pole position no GP França

Entornointeligente.com /

Charles Leclerc largará da pole position para o Grande Prémio de França, no domingo. O piloto da Ferrari dividirá a primeira fila com o campeão em título, Max Verstappen.

A segunda linha da grelha de partida será composta por Sergio Pérez (Red Bull) e pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes). Lando Norris (McLlaren) sairá em quinto lugar, enquanto George Russel (Mercedes) foi sexto, à frente de Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (Alpha).

Carlos Sainz, que tinha um castigo de 10 lugares por cumprir, por ter mudado componentes no Ferrari, na sequência do incêndio que atingiu o seu monolugar no Grande Prémio da Áustria, vai partir do penúltimo lugar A Haas também fez mexidas no carro de Kevin Magnussen e, por isso, o dinamarquês parte do 20.º lugar.

