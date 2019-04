Leclerc eclipsa a Vettel y Ferrari

Entornointeligente.com / En palabras del equipo vencedor, “Leclerc es el ganador moral” de Bahréin. No se lleva el trofeo ni sonó el himno de Mónaco, pero el joven piloto de 21 años se destapó frente al gran público con una actuación digna de cualquier elogio: hizo la pole en su segunda carrera vestido de rojo, se repuso de una mala salida y adelantó en la pista a Bottas y a Vettel, cogió el ritmo necesario para administrar su ventaja. Lo hizo todo para ganar, así que fue Ferrari quien perdió por fallo eléctrico de su motor. “Un problema de fiabilidad es inaceptable”, afirmó Mattia Binotto, al frente de la Scuderia. A Lewis Hamilton le motiva especialmente ganar a un piloto de la nueva generación de talentos: “Siempre que te acercas a un piloto nuevo y no tienes experiencia contra él, no sabes cómo se va a comportar. Si es errático, súper agresivo o relajado. Parece muy estable y limpio, equilibrado, pero durante la temporada lo veremos. No ha cometido un error en todo el fin de semana así que mi aproximación hacia él es idéntica que la de Sebastian. A unos les debes dejar más espacios que a otros. Con suerte habrá muchas batallas durante la temporada”. Toto Wolff, el director deportivo de Mercedes, no ahorró elogios: “Claro que veo un campeón del mundo. Es el ganador moral de Bahréin, el más rápido con el coche más rápido. Le ha tocado tragar con la parte más cruel del automovilismo, esa fue nuestra suerte”. “Es muy, muy impresionante. Tiene una buena personalidad, es muy joven y muy rápido. La combinación perfecta entre velocidad, personalidad y templanza. Conozco a otros pilotos que habrían reaccionado de forma más controvertida a su tercera posición”, sentencia el austriaco. Mientras, Maranello cae aún más abajo que en Australia, porque esta vez no ganaron con un coche que sí debía hacerlo, coincidiendo con otro error de pilotaje de Vettel en la pista frente a su gran rival, Hamilton. Lewis le defiende: “Nos ha pasado a todos, que seas un varias veces campeón de mundo no quiere decir que no puedas tener un peor fin de semana. Si miras la carrera de Vettel hay muchas más grandes actuaciones. Las carreras en las que ha hecho un trompo son mínimas en sus estadísticas. Siempre puede pasar que no encuentres la configuración correcta para el coche y que las cosas no funcionen, la diferencia es muy pequeña y parece gigante”.LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com