LeBron James renueva por dos temporadas y $97.1 millones

Entornointeligente.com /

La superestrella de Los Angeles Lakers , LeBron James , acordó una extensión de contrato por dos años y $97.1 millones con el conjunto angelino, incluida una opción de jugador para la temporada 2024-2025. La información fue confirmada a ESPN por el CEO de Klutch Sports y su agente, Rich Paul.

LeBron James promedió 30.3 puntos en la temporada 2021-22. Logan Riely/NBAE via Getty Images James entraba a su último año de contrato, en donde ganaría $44.5 millones por la venidera campaña.

La extensión, que incluye un 15 por ciento de compensación comercial, convierte a James en el jugador con mayores ganancias en la historia de la liga con $532 millones en dinero garantizado. Supera el acuerdo de Kevin Durant con los Brooklyn Nets .

Selecciones Editoriales NBA: Sixers-Celtics, Lakers-Warriors para abrir la temporada 7m Tim Bontemps | ESPN LeBron, Davis y Westbrook: ¿deben tener otra oportunidad con Lakers? 28d ESPN Digital 1 Relacionado A sus 37 años, LeBron registró 30.3 puntos, 8.2 rebotes y 6.2 asistencias en 56 compromisos en 2021-22.

James ahora se une a Anthony Davis con la capacidad de negociar nuevos acuerdos con los Lakers o convertirse en agentes libres en dos temporadas.

El cuatro veces campeón de la NBA, JMV y 18 veces All-Star, ‘elimina’ la preocupación de que pueda ingresar a la agencia libre el próximo verano. LeBron no es elegible para ser canjeado durante la próxima campaña 2022-23 porque el segundo año de su nueva extensión supera un aumento del 5%.

Los Lakers podrían tener más de $20 millones en espacio de tope salarial en la temporada baja de 2023 y capacidad de firmar un tercer jugador con contrato máximo en la temporada baja de 2024.

Breaking: LeBron James has agreed to a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, Rich Paul tells @wojespn .

James had been entering final year of deal worth $44.5M. pic.twitter.com/GoWSO7euNJ

— ESPN (@espn) August 17, 2022 James, quien cumplirá 38 primaveras el 30 de diciembre, está limitado a firmar una extensión de dos años porque tendrá 38 años o más cuando expire su contrato actual, una regla en el contrato colectivo de la liga.

Los Lakers finalizaron en el undécimo puesto de la Conferencia Oeste en el pasado torneo con marca de 33-49, perdiéndose los playoffs.

James ha repetido en múltiples ocasiones que le gustaría jugar con su hijo Bronny James, una vez este sea elegible para el sorteo de la NBA. Para eso habrá que esperar hasta 2024.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com