LeBron James quiere ser dueño de un equipo en la NBA

LeBron James aseguró que quiere ser dueño de un equipo de la NBA y que aspira a que ese conjunto se instale en Las Vegas (EEUU), donde actualmente no hay ninguna franquicia de la liga.

«Quiero ser el dueño de un equipo. Quiero comprar un equipo, por supuesto… Quiero un equipo en Las Vegas», dijo LeBron en un adelanto develado este jueves de la nueva entrega de su programa televisivo «The Shop».

«I want a team in Vegas.» 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF

LeBron, que es copropietario del Liverpool de la Premier League y de los Medias Rojas de Boston de la MLB, insiste en los últimos tiempos en que quiere ser dueño de un equipo de la NBA, cuando deje las canchas.

Sin embargo, la expansión a Las Vegas, que imagina LeBron, no está por ahora entre los planes inminentes de la NBA.

«Quizás algunos en la liga hablen de una potencial expansión después de la temporada 2024. En algún momento esta liga se expandirá; pero no en este momento», afirmó Adam Silver en una rueda de prensa el pasado jueves, previo al comienzo de las Finales de la NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors.

Estas declaraciones de LeBron llegan una semana después de que la estrella de Los Angeles Lakers se convirtiera en el primer jugador activo de la NBA que amasa una fortuna de más de mil millones de dólares, según indicó la revista Forbes, que elabora las listas de los más ricos del mundo.

LeBron es el segundo jugador de baloncesto profesional que entra en la lista, después de Michael Jordan, quien lo logró 10 años después de retirarse de la NBA, cuando invirtió en el equipo de los Charlotte Hornets.

