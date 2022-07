Lebron James aprueba acción de ‘payaso’ de Víctor Robles

Entornointeligente.com /

Nunca una nariz había tenido tanta repercusión en el béisbol de Grandes Ligas, cruzando hacia otra disciplina.

Víctor Robles se tomó muy a pecho las palabras expresadas por el pitcher de los Arizona Diamondbacks Madison Bumgarner luego del partido donde el dominicano se quedó admirando su tercer cuadrangular el pasado sábado en la derrota de los Nationals 7-2.

Madison Bumgarner, Víctor Robles y LeBron James. ESPN. Bumgarner declaró que Robles es un payaso por haberse quedado admirando el vuelacercas en la parte alta del octavo episodio.

«Sin vergüenza. Sin vergüenza. Está 7 a 1, tú conectas tu tercer cuadrangular del año, actúas como que Barry Bonds rompe un record . Soluciónalo», comentó el pitcher de los Dbacks a la prensa el sábado después del partido.

En el encuentro del domingo se le vio a Robles en el clubhouse con una nariz de payaso de un disfraz, respondiendo sin palabras a lo expresado por Bumgarner.

El dirigente de los Washington Nationals Dave Martínez no estuvo contento con la acción realizada por Robles al declarar a la prensa que «eso no es lo que somos», refiriéndose a la identidad del equipo y la broma del dominicano.

Victor Robles stole all the bases with this blast 💥 pic.twitter.com/omkZM68OzX

— Washington Nationals (@Nationals) July 24, 2022 Y entre todos los que se han referido al tema, el último en hacerlo fue la superestrella de la NBA LeBron James , quien en su cuenta de Instagram dio apoyo a lo realizado por Robles.

» Es algo que yo haría seguro «, escribió James en una historia de la red social donde también colocó varios emoticones riéndose por la trolleada de Robles.

Captura de la reacción de James sobre Víctor Robles. LeBron James IG. Víctor Robles ha jugado en 82 partidos en la campaña en los que batea para .236 con 3 cuadrangulares, 24 carreras remolcadas y 11 bases robadas para los de Washington que tienen marca de 32 victorias y 65 derrotas.

Los Nationals perdieron dos de los tres partidos ante los Diamondbacks durante el fin de semana y no tienen series pedientes en lo que resta de la temporada regular de 2022.

