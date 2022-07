Leandro Rodríguez Linárez: ¿Así pretenden reconquistar el país?

Entornointeligente.com /

» Sí votamos ganamos «, » Unidos somos invencibles «, » Ahora sí «, entre otras frases enunciativas prefabricadas, repetidas, vacías ¿Así la oposición piensa reconquistar al país? De ese modo tan elemental solo están abonando el camino para otra gran abstención mientras el régimen se hace inmune a las sanciones.

La nación no avanza. Retrocede en una economía de élites, restrictiva, mientras los habitantes de este desnaturalizado país continúan empantanados en el ciclo autodestructivo de diálogos fuleros y elecciones en condiciones cada vez más absurdas.

No nos cansamos de insistir: el liderazgo político de hoy está muy equivocado, tanto que parece sospechoso .

Hay que abandonar el partidocentrismo ¡Es urgente! No olvidemos los partidos políticos (del régimen y opositores) han sido quienes nos han metido en este embrollo sin precedente, en este oscurantismo que nos destroza la vida, la nación.

Continuar hablando de elecciones absurdas es ser cómplice del régimen. En Venezuela todos los procesos electorales están en mora, especialmente desde 2017 han sido perpetrados al margen de la ley y la legitimidad, tanto que países usualmente neutrales como Suiza y Canadá (como todos los gobiernos democráticos del planeta) decidieron desconocer al gobierno chavista y ser parte en procesos punitivos en su contra y de sus colaboradores.

Antes de pensar en elecciones, que deben ser el último paso, se debe rescatar la afectividad patria, el sentimiento de pertenencia al país, a la nación, la fe en Venezuela. Aunque parezca utópico o poético es lo esencial y solo se puede lograr a través de un liderazgo que muestre un camino diferente, real, que deje vislumbrar desenlaces disimiles a los obtenidos hasta la fecha.

Así como las frases inicialmente citadas es lugar común escuchar otras como «¡El régimen es invencible!», «¿Qué podemos hacer contra su poderío de armas, recursos e instituciones?» o «¡Venezuela se perdió para siempre!» pero fíjense: Se le ha ganado en elecciones, se le ha vencido en las calles, pero tristemente no al mismo tiempo… ¡Allí está la clave!

Sí los venezolanos no constituyen una unidad real, no solo la inducida por los partidos políticos, sino de todos los sectores nacionales, tal como está ocurriendo, poco a poco pero a paso firme, dispuesta a imponer la ley y la democracia, que presione hasta el punto de lograr condiciones electorales competitivas y de hacer valer los resultados, nada se hará.

Repetimos. Esa santa unión debe ser protagonizada por la sociedad civil. Los partidos están llamados a participar, pero como uno más, donde lo más importante sea el país.

Los enemigos de la democracia han hecho creer que todo está perdido, remitiendo una responsabilidad de todos a un solo grupo, muchas veces, comprados por el régimen.

Vaya y apoye al partido de su preferencia, haga lo posible para que desde su seno se escoja transparentemente su dirigencia. Vaya a su comunidad, participe en la toma de decisiones. Acójase a la sociedad civil que emprende la lucha por rescatar a Venezuela : a los abuelos en su lucha, a los maltratados profesores, empleados públicos, a los trabajadores del sector salud.

Únase en su comunidad para exigir no más racionamiento eléctrico, no más inflación, ni inseguridad. Exija junto a los suyos, unido a quienes sufren igual que usted, un sistema de salud y educativo a la altura que le corresponde al país probablemente más rico del mundo, reclame para que se erradique la delincuencia.

No hay que ir tras enunciados, sino tras acciones . No es votar por votar, antes se debe luchar para que el voto sea útil a los venezolanos, no a los destructores del país ni a sus cómplices. La lucha está tomando forma porque esta vez no es solo de partidos. @leandrotango

