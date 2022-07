Leandro Machado: «La Unidad de la Oposición en pro de una candidatura única podrá fin al divisionismo»

Entornointeligente.com /

– Publicidad – Para Leandro Machado, dirigente nacional juvenil de Soluciones para Venezuela, el llamado de unidad de los partidos de oposición y la propuesta de elecciones primaras, con miras a las elecciones presidenciales del 2024, de debe ser la razón fundamental para acabar con la división política que existe en estos momentos.

«Aunque aún no es tiempo de candidaturas y que la prioridad es atender las necesidades del país, antes de hablar de elecciones presidenciales es necesario que todas las organizaciones políticas analicen exhaustivamente el panorama político que se avecina de manera que se pueda lograr el mejor acuerdo posible para la candidatura única», dijo Machado.

El dirigente juvenil reconoce la eficacia de la estrategia divisionista implementada por parte del gobierno y los partidos que lo apoyan y que durante todos estos años han mantenido a la oposición enfrentada entre sí.

– Publicidad –

Machado considera que las organizaciones políticas deben entender que el candidato que resulte vencedor en las primarias debe contar con el apoyo y la colaboración de todos.

«Es necesario además crear un mecanismo interno de inteligencia política que detecte a los que de manera infiltrada promuevan la división dentro de la unión de los partidos y exponerlos públicamente. Sólo así se evitaría el rompimiento de los acuerdos y se blindaría al candidato en campaña hasta el día de las elecciones».

Sostiene que las campañas políticas creadas para satanizar el voto hoy en día mantienen su efecto, al igual que las campañas contra quienes han respaldado una salida pacífica a la crisis que no es otra que un cambio de gobierno tras 22 años de crisis», señaló.

Materias pendientes

A juicio de Leandro Machado, la prioridad políticas económicas de Venezuela es que se estimule el desarrollo del sector productivo privado con políticas que no estén arraigadas a pensamientos de equidad de las riquezas, si no a la creación de riquezas independientes privadas, en conjunto con un Gobierno que sea su aliado y no su enemigo.

En estos momentos han saltado a la palestra muchos candidatos presidenciales, pero pocos con preparación y voluntad para asumir responsabilidades tan importantes para Venezuela.

A juicio de Machado, quien resulte electo como el candidato de la oposición en las primarias debe contar con la suficiente preparación académica para afrontar la responsabilidad de encaminar a Venezuela por la senda del progreso y la paz.

«El candidato no puede ofrecer ilusión a los venezolanos, no debe ser populista en el ejercicio de la labor política, debe ser un estadista, que piense más en el futuro del país que su bienestar propio, que no esté ni haya estado involucrado ni señalado en actos de corrupción», dijo.

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com