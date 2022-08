Leagues Cup: Sigue en vivo las incidencias del partido LAFC vs. América

Entornointeligente.com /

Los Angeles FC se enfrentará a las Águilas del América en partido de exhibición de la Leagues Cup , este miércoles en SoFi Stadium en Los Ángeles.

Este compromiso tiene un sabor especial, pues en el conjunto angelino se encuentra Carlos Vela , quien se ha convertido en el deseo de la afición americanista, la cual ha tenido en los últimos años la ilusión de ver al exjugador de la Real Sociedad vestido con la camiseta azulcrema.

América llega a este compromiso ante el LAFC sin cinco elementos del plantel titular: Luis Fuentes, Jorge Sánchez , Néstor Araujo, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés. Estos jugadores estelares se quedaron para descansar en la Ciudad de México.

Sigue el minuto a minuto del encuentro: 𝐀𝐫𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐨𝐅𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦 🦅 #SomosAmérica pic.twitter.com/JqqqvtlKdk

— Club América (@ClubAmerica) August 4, 2022 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝟭𝟭 🦅 pic.twitter.com/P5Ji4jmGqX

— Club América (@ClubAmerica) August 4, 2022 👑

😀 pic.twitter.com/rBNcOPtwqD

— LÁFC (@SomosLAFC) August 4, 2022 Calentamiento Águila 🦅⚽️ pic.twitter.com/AUCKghMlJC

— Club América (@ClubAmerica) August 4, 2022 Nuestros porteros saltan a la cancha 🦅 #SomosAmérica 🧤 pic.twitter.com/9J9WaaxQfJ

— Club América (@ClubAmerica) August 4, 2022 Hi everybody, and a very pleasant good evening to you, wherever you may be.

Rest in peace, Vin. 💙🤍 pic.twitter.com/DeUBqDVETV

— LAFC (@LAFC) August 4, 2022 The #LAFC Starting XI vs. @ClubAmerica .

Tonight’s lineup is presented by @Delta . #LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/Oj1Io9luyU

— LAFC (@LAFC) August 4, 2022 El AME llegó al estadio 🏟🦅 #SomosAmérica pic.twitter.com/2sdW7snICz

— Club América (@ClubAmerica) August 4, 2022 Por Los Ángeles. ✊ pic.twitter.com/JLQrtuq0wK

— LAFC (@LAFC) August 4, 2022

