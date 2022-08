Leagues Cup: Sigue en vivo las incidencias del partido LA Galaxy vs. Chivas

Entornointeligente.com /

Chivas y LA Galaxy fueron los encargados no sólo de poner en marcha la Leagues Cup Showcase 2022 , sino también se convirtieron en los primeros equipos que disputan un duelo de futbol en el flamante SoFi Stadium, recinto que primordialmente ha celebrado partidos de NFL de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

El gran atractivo para el compromiso entre tapatíos y californianos era el reencuentro de Javier ‘Chicharito’ Hernández con Chivas , conjunto en el que su familia ha vivido grandes momentos y mismo en el que él debutó.

A continuación, te presentamos cómo se vivió el partido entre Chivas y LA Galaxy de la Leagues Cup Showcase 2022 en el que ‘Chicharito’ buscará hacerle daño a su ex equipo y en el que Santiago Ormeño buscará anotar su primer gol con la playera rojiblanca.

Sin más preámbulo, presentamos las incidencias al momento del partido entre LA Galaxy y Chivas .

Se fueron los primeros 45′ en el SoFi Stadium. 🔴⚪️

Llegamos e intentamos, aunque no es suficiente.

Más intensidad en la segunda mitad. 👊 pic.twitter.com/SN7IaMcESn

— CHIVAS (@Chivas) August 4, 2022 4️⃣5️⃣ down at @SoFiStadium 👊 pic.twitter.com/FfhthABedW

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022 26′ Gol del @LAGalaxy .

— CHIVAS (@Chivas) August 4, 2022 🇷🇸 Deadly Dejan 🇷🇸 pic.twitter.com/RAKsdaGOxc

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022 DEJAAAAAAN!!! pic.twitter.com/JQTaputNZH

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022 ¡Comienza el primer partido de futbol en la historia del SoFi Stadium! 🔥

🏆 @LeaguesCup

👏 ¡VAMOS, GUADALAJARA! 👏 pic.twitter.com/I1712JbJbE

— CHIVAS (@Chivas) August 4, 2022 We are underway 💚🖤 #CaptainChicharito x @mkf

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022 The first squad to play a soccer match at @SoFiStadium ✨ #CaptainChicharito x #LAGalaxy pic.twitter.com/Ik7jVJJDld

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022 📍 @CH14_ on location pic.twitter.com/KetBZeJ2IL

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 3, 2022 Lompoc’s finest 🤝 🇲🇽 pic.twitter.com/QdkVclCvyZ

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 3, 2022 Nuestro XI ante @LAGalaxy 💪

Primer partido de esta nueva sociedad entre ambas ligas 🔥⚽️

🇲🇽🤝🇺🇸 pic.twitter.com/JzJaTtmeRe

— CHIVAS (@Chivas) August 4, 2022 💙🤍💛 at @SoFiStadium @LeaguesCup x @modelousa

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 3, 2022

