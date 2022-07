Lea las efemérides del 29 de julio (versión año 2022): Día Nacional del Licenciado en Educación, en Venezuela

Entornointeligente.com /

El 29 de julio es el 210.º (ducentésimo décimo) día del año en el calendario y el 211.º en los años bisiestos. Quedan 155 días para finalizar el año. Es viernes en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo [email protected]

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 29 de julio:

Día Internacional del Tigre . Es una celebración anual para crear conciencia sobre la conservación del tigre, que se celebra anualmente. Fue creada en 2010 en la Cumbre del Tigre de San Petersburgo en Rusia. Día internacional del Tigre Durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, Año del Tigre según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad. Los países que firmaron el pacto de la cumbre fueron Bangladesh, Bután, China, India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia,Vietnam y Rusia. Gracias a esta iniciativa, comenzó a incrementarse la cantidad de especímenes en varios centenares. Las principales amenazas que ponen en riesgo a los tigres son la caza furtiva y el tráfico ilegal, pérdidas de su hábitat (reducción de sus territorios) por las actividades o poblaciones humanas y por el cambio climático, conflictos con la ganadería y el pastoreo, expansión de la minería ilegal (o legal). Sin embargo, a pesar de tosdos los factores que afectan a la supervivencia de esta especie, los tigres son de los pocos animales que se reproducen en buen número cuando están en cautiverio, lo que ayuda a que la especie no se extinga completamente. Tres de las 9 subespecies de tigres documentadas ya no existen en la actualidad. Día Internacional del Mal de Amores . El amor (de pareja) es placentero pero puede también ser un tormento. El «mal de amores» es catalogado como un estado de sufrimiento psicológico emocional y cognitivo, que también se manifiesta como malestar físico. Aparece cuando se rompe o resulta muy perturbada una relación amorosa; cuando no es correspondida, impidiendo una relación estable con la persona amada. Por el » mal de amores» o desamor, hay quienes conciben intensos poemas o quienes se quitan la vida. Muchos dramas escritos en novelas, obras dramáticas, películas… giran en torno a esta conmoción que altera tanto a las personas. Y es que a menudo la vida oscila entre el amor y el desamor. Como hay días para todo, no ha faltado a quienes se les ocurra celebrar esta efeméride, pero no les aconsejamos echarse a morir con una botella de licor en la mesa, ni dejarse llevar por la violencia pasional, aunque sí la reflexión y el aprendizaje de las lecciones vividas, pues los hechos de la vida pueden ser asimilados y superados, para… ¡seguir adelante! Día del Administrador de Sistemas Informáticos . Es el último viernes de julio un día en el que se reconoce la labor de los administradores de sistemas informáticos, profesión muy solicitada en el mundo actual, en el que la tecnología informática está en plena expansión revolucionando nuestra vida. Hoy es fecha doble de celebración gastronómica por el Día Internacional de la Alita de Pollo y el Día Mundial de la Lasaña . Día Nacional del Licenciado en Educación, en Venezuela. La efeméride surgió con la creación del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, en 1972. Apunta al reconocimiento de este profesional de la educación y a las demandas para mejorar su nivel de vida y oportunidades de superación, para poder cumplir con la misión educativa que el Libertador Simón Bolívar marcó con su conocida frase: «Moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades» (Discurso de Angostura, 1819). Pero justamente en estos días, los Licenciados en Educación salieron a las calles venezolanas con el conjunto del Magisterio para protestar los bajísimos salarios y la degradación de sus condiciones laborales, tan importantes para garantizar la mejor educación de niños, jóvenes y adultos. Protestaban contra el Instructivo y Tablas de la ONAPRE, que para ellos representa el arrebato de conquistas históricas y un retroceso de los logros sociales del gremio docente (y de todos los trabajadores de la Administración Pública). Día de los Valores Humanos, en Argentina . En 1820 la Expedición Libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú al mando del general José de San Martín , que proclamó en Lima la independencia peruana (1821) y bajo su Protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. En 1839, se funda el Banco Colonial Británico, como primer banco privado en la historia de Venezuela . Muere Vincent van Gogh (1890), pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo . Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de 1600 dibujos. Obras destacadas: Los Girasoles su obra más conocida, La noche estrellada, Terraza de café por la noche, entre otras. En 1898, murió Arturo Michelena (n. 1863), uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX , junto con Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Martín Tovar y Tovar. Entre sus obras: Miranda en la Carraca, 1896 (que representa a Francisco de Miranda) y «Vuelvan Caracas» en honor al general José Antonio Páez. En 1919, nace en Coro, Venezuela, Luis Miquilena, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 (f. 2016), político, editor y empresario venezolano, que inicialmente apoyó a Hugo Chávez, pero luego se vinculó con el golpe de Estado contra él, en 2002. En 1935 nació Morella Muñoz (f. 1995), una mezzosoprano venezolana, intérprete de música popular y clásica . Con el Quinteto Contrapunto grabó su primer disco en 1962 y en 1967 salió el disco Alirio y Morella de canciones, tonadas y aguinaldos venezolanos, interpretados por ella y el guitarrista Alirio Díaz. En 1982 apareció una edición antológica de 12 discos, acompañada del libro testimonial La invención del canto de Carlos González Vegas. En 1994 fue editado «Morella Muñoz, nuestra voz», una edición que contenía un disco compacto y un libro, editado por el Disco Club Venezolano. En el año 1936 se creó la Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela RNV . En 1938, nace en San José de Barlovento, el boxeador Vicente Paúl Rondón (f. 1992). Primer campeón afrovenezolano en boxeo. El gran boxeador barloventeño murió en la miseria en el barrio de Carapita, parroquia Antímano de Caracas, en el año 1992. Vea un artículo sobre su historia en www.aporrea.org/poderpopular/a92405.html En 1948 en Venezuela son ingresados al Panteón Nacional los restos de Arturo Michelena, pintor y dibujante venezolano. En 1948 el ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia, fue en las Olimpiadas de Londres. En 1957 se estableció el Organismo Internacional de Energía Atómica . En 1958, se fundó la NASA (National Aeronautics and Space Administration; en español: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) de los Estados Unidos . En 1967 en Venezuela tuvo lugar un fuerte terremoto de Caracas , de magnitud 6,5 en la escala de Richter, con una duración de 50 segundos. Dejó un balance de 236 muertos y 2000 heridos. En 1971, el venezolano Alfredo Marcano gana el Campeonato Mundial de Boxeo categoría peso ligero junior de la WBA . En 1983, fallece México a los 83 años, Luis Buñuel, afamado cineasta español. Su obra «El perro andaluz» es realizada cuando tenía veintiocho años. «La edad de oro», fue su segundo filme (como parte de la cinematografía francesa). Otra de sus películas más recordadas: «Ese oscuro objeto del deseo» (a sus 77 años de edad). En 1987, los gobiernos de Francia y Reino Unido firman un tratado para construir conjuntamente el Eurotúnel, que une ambos países bajo el canal de la Mancha. En 1992, se otorga la categoría de estado al Territorio Federal Amazonas (en Venezuela), pasando a ser Estado Amazonas. En 2000, se suicida de un disparo en el corazón, el cardiocirujano René Favaloro, que en 1967 sistematizó el procedimiento del «bypass» con el que se han salvado millones de vidas de cardiópatas. En 2005, los astrónomos anuncian el descubrimiento del planeta enano Eris . En 2010, en la jornada 11 de los XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010; Venezuela alcanzó su medalla de oro número 102 (México, lideraba con 113). En el año 2015 Microsoft lanza Windows 10 . En 2017, muere Urbano Lugo padre, el primer venezolano en lanzar un juego «no hit no run» en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela (en 1973) . Había nacido en 1939. En 2020, en Venezuela, es habilitado el Hotel Alba Caracas (bajo administración estatal) con camas destinadas a la atención de pacientes asintomáticos de Covid 19 . Búsqueda de Efemérides en Aporrea : Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com