Lea las Efemérides del 23 de julio: Día Mundial de las Ballenas y de los Delfines

Entornointeligente.com /

El 23 de julio es el 204.º (ducentésimo cuarto) día del año en el calendario y el 205.º en los años bisiestos. Quedan 161 días para finalizar el año. Es sábado en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo [email protected]

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 23 de julio:

Día Mundial de las Ballenas y de los Delfines . Proclamado en 1986 por la mayoría de integrantes de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), Contra la Caza de Ballenas. Su propósito es frenar la caza indiscriminada y cruel de estos evolucionados y hermosos animales en peligro de extinción. Muchos países aún persisten en la caza de estos mamíferos acuáticos e ignoran los convenimientos internacionales. Son muchos los videos, por ejemplo, de Japón, donde se muestran las masacres de delfines. También son conocidas las llamadas «matanzas vikingas». El número de ballenas ha venido mermando rápidamente en los dos últimos siglos, lo que afecta incluso a quienes están en el negocio ballenero (se les acaba su pesca). En 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se aprobó una primera moratoria de diez años a la caza de las ballenas, para dar tiempo a que aumentara su población y así evitar su extinción. Pero esto no consiguiño detener la mengua del cetáceo y en 1986 la Comisión Ballenera Internacional, prohibió la caza comercial, aunque hay países que se escudan en motivos científicos o incluso médicos para atraparlas y también hay viejas tradiciones de matanzas de cetáceos que no se han podido abolir, como no se ha abolido la tradición taurina en España y en muchos países hispanoamericanos, por ejemplo. Japón se sigue negando a dejar de cazar tanto a ballenas como a delfines y se siguen permitiendo las tradicionales matanzas anuales del delfín que realizan los pescadores de Taji. Unamos nuestras voces de protesta para que cese el empeño de extinguir especies animales, conducta irracional y en el fondo suicida de la especie humana, experta incluso en matanzas mundiales de sus propios congéneres a través de sus gobiernos y ejércitos belicistas. Día Mundial del Síndrome de Sjögren . Es una patología que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizada por la resequedad de las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y la boca. Obedece a un trastorno crónico del sistema inmunitario, con efectos reumáticos e inflamatorios, que afecta a las glándulas exocrinas, generando inflamación de las membranas mucosas y las glándulas salivales, produciendo menor cantidad de lágrimas, saliva, mucosas de la garganta y secreciones vaginales. También, puede ocasionar dolor articular y erupciones cutáneas. Tiene, por supuesto, repercusiones funcionales varias, como por ejemplo, para tragar. Quienes la padecen deben compensar la sequedad con la ingestión de agua, de hidratantes, colirios para el ojo seco, etc. Día del Geógrafo en México, Día del Ingeniero en Paraguay y Día de la Amistad en Bolivia . En Venezuela tuvo lugar la Batalla Morro de Valencia (1811) . Se funda la Federación Internacional de Gimnasia (1881) . Se promulga la primera Ley del Trabajo en Venezuela (1928) . Muere William Ramsay (1916), químico británico, premio nobel de Química en 1904 . Después de que él y John William Strutt descubriesen el radón, Ramsay investigó otros gases atmosféricos. Descubrió los gases argón, helio, neón, criptón y xenón, lo que condujo a la creación de la sección de los gases nobles de la tabla periódica. Nacen los beibolistas venezolanos José «Carrao» Bracho (1928) y Teolindo Acosta (1937) . El atleta Arnoldo Devonish gana la primera medalla olímpica para Venezuela , fue en la competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de Helsinki (1952). En Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional (1961) . Se realiza la primera trasmisión televisiva de Europa a América vía satélite (1962) . Muere Henry Hallett Dale (1968), fisiólogo británico, premio nobel de Medicina en 1936 , por sus estudios sobre la transmisión de los impulsos nerviosos. En Venezuela se inaugura el Distribuidor El Ciempiés en Caracas (1972) . El rey Juan Carlos I de España firma en Venezuela la Declaración de Caracas con motivo del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar (1983) . En 1886, nace el escritor Salvador de Madariaga en la ciudad gallega de A Coruña, España (m.1978). Tuvo varias profesiones y ocupaciones pero destacó especialmente como escritor, historiador, biógrafo, ensayista, novelista o poeta, así como crítico literario, periodista y profesor universitario. Ocupó cargos diplomáticos, legislativos y ministeriales en la época republicana de España. Se opuso a la dictadura franquista, por lo cual tuvo años de exilio, pero también al sistema soviético. Escribió muy numerosas obras de todo tipo. Perteneció a la Real Academia Española. En 1888, se interpreta por vez primera el himno revolucionario «La Internacional» , con música de Pierre Degeyter y letra basada en poemas previos de Eugéne Pottier. Fue cantada por el coro «La lyre des travailleurs», en un café de Lille (Francia). Se convirtió en el himno de las organizaciones internacionales partidarias de la lucha por la revolución comunista, la toma del poder político por la clase obrera y la construcción de una sociedad sin explotación capitalista. En 1948, el peruano Daniel Carpio Maciotti, primer nadador en cruzar el estrecho de Gibraltar , después de que en 1928 lo consiguiera la pionera, la británica Mercedes Gleitze. En 1952, Los remeros argentinos Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki (Finlandia) de 1952 en la especialidad doble par de remos sin timonel. Intentona golpista contra Wolfgang Larrazábal, Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela (1958) . Los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren, casi simultáneamente, el cometa Hale-Bopp (1995) . El presidente chino Jiang Zemin ordena al Ejército Popular de Liberación que renuncie a su enorme imperio comercial, como medida para frenar la corrupción (1998) . La Cumbre del Clima, celebrada en Bonn (Alemania), logra alcanzar un acuerdo mundial para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global de la Tierra. 178 países votan a favor del pacto, que solo fue rechazado por Estados Unidos (2001). La revista Science publica la creación de una nueva vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo b, que causa neumonía y meningitis (2004) . Muere el científico alemán Ernst Otto Fischer, premio nobel de Química en 1973 , por su trabajo pionero en el área de la química organometálica (2007). Google abre al público la versión beta en inglés de Knol, espacio que alberga artículos de autores o unidades de conocimiento (2008) . En 2011, la Vinotinto logra el 4º lugar en la Copa América (hasta ahora su mejor actuación en esa copa centenaria). La NASA confirma descubrimiento del primer planeta con dimensiones similares a las de la Tierra, dentro de la zona de habitabilidad de una estrella semejante al Sol , fue llamado Kepler-452b (2015). En 2017, la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reiteraba que, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debía ser convocada por el pueblo , como único depositario del Poder Constituyente. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n311895.html Tras haberse producido un apagón eléctrico nacional en Venezuela, por presunto «ataque electromagnético», se suspenden las actividades educativas y laborales en todo el país , mientras se da el proceso de reconexión para restituir el servicio. En horas previas, el ministro y vicepresidente Rodríguez había informado que la falla eléctrica, según «primeros indicios», respondería a un «ataque de carácter electromagnético». Ver: https://www.aporrea.org/tiburon/n344844.html En 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara la «constitucionalidad» del decreto que establece la extensión del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional. Se trata del Decreto Nº 3.906 del 09 de julio de 2019, suscrito por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n344880.html En 2020, un día como hoy, la policía venezolana agrede, dispersa y practica detenciones contra una concentración y movilización de los jubilados y pensionados, en la Plaza de La Moneda (en Caracas) . Los jubilados y pensionados protestaban contra la casi desaparición de sus jubilaciones y pensiones que la política salarial del gobierno dejó cientos de veces por debajo del costo de la canasta básica e incluso de la canasta alimentaria. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n357314.html En 2021, el fundador de la Juventud Sandinista, Gonzalo Carrión, afirma que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha «involucionado» bajo el control de la familia Ortega-Murillo . Así lo dijo, coincidiendo con el aniversario de la fundación del partido gobernante de Nicaragua, el FSLN, cuando éste cumplía 60 años de fundado, el año pasado (ahora son 61). Carrión, además de haber sido fundador de la Juventud Sandinista, es activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y hoy opositor a la pareja Ortega-Murillo. «Creo que, fundamentalmente, por su desarrollo y actualidad, ha involucionado. En 60 años esa organización (FSLN) ha ido para atrás. Hoy es una organización controlada familiarmente», declaró a Efe Carrión, el año pasado, desde su exilio en Costa Rica. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n366403.html

Búsqueda de Efemérides en Aporrea : Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com