«Le vamos a dar un respiro a Cali»: Subsecretaria de Movilidad sobre día sin carro y sin moto

La medida del día sin carro y moto en Cali, anunciado desde el pasado mes de julio por la Administración Distrital, ha generado polémica en la ciudadanía sobre su utilidad y muchas dudas sobre cómo será su funcionamiento.

La jornada se cumplirá mañana y María del Mar Solanilla, subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, manifestó que se busca concientizar a la población para que use otros medios de transporte menos contaminantes para el planeta.

María del Mar Solanilla, subsecretaria de Movilidad

¿Cuántos vehículos saldrán de circulación durante el día sin carro? En el registro automotor de Cali tenemos, entre autos y motos, 715 mil vehículos, de los cuales el 92 % son livianos, motos o particulares. La jornada solo aplica para vehículos particulares de placa amarilla, los de placa blanca podrán circular, pero son más o menos el 8 % del total. Estimamos entonces una salida importante de carros y motos para este día, más de 700 mil, y que esto ayude a bajar la emisión de gases de efecto invernadero, que hoy contaminan el aire en nuestra ciudad.

Muchos caleños aseguran que es fácil hacerle conejo a la medida, ya que no dura todo el día, ¿por qué hacerla de 7 a.m. a 7 p.m. y no más amplia? Efectivamente, no es un día sino una jornada. Esto no se hace en Cali desde el 2018, tuvimos encuentros con la industria y los gremios e hicimos acuerdos para que en esta primera iniciativa fuera solo de 12 horas. Vamos a evaluar los resultados y las condiciones en las que se dé la jornada para ver si podemos ampliarlo.

El 22 de septiembre es el día internacional del no carro, se realiza en muchos lugares del mundo y por ejemplo Bogotá, que también se une a la jornada, tendrá la restricción desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nosotros lo hemos hecho así, pensando en darles algunas flexibilidades a los caleños para que puedan solucionar su jornada. Pero evaluaremos los resultados para ver la posibilidad de ampliarlo.

Hay algunos cuestionamientos de la comunidad porque no tenemos un sistema de transporte masivo fuerte y eficiente, se duda que tenga la capacidad para cubrir la demanda… Yo quisiera que hiciéramos una reflexión importante, en Cali somos cerca de 2.280.000 habitantes y tenemos registrados 715 mil vehículos particulares, es decir que en la ciudad 2 de cada 3 personas tienen día sin carro todos los días. No todos se mueven en vehículo particular, sabemos que hay necesidades y por eso hemos definido unas excepciones y las hemos ampliado pensando en la capacidad del MÍO.

Por supuesto que este sistema y el transporte colectivo estarán funcionando de manera plena, incluso Metrocali tiene un plan especial para esta jornada, en el que tendrá una mayor flota y se intensificará el servicio para que se pueda prestar acorde a la necesidad que vamos a tener en este día.

Usted hablaba de unas excepciones, ¿cuáles son, quiénes sí podrán transitar? El objetivo de la jornada es pedagógica, queremos que los caleños exploren otras posibilidades de movilizarse en la ciudad y que no dependamos del vehículo automotor, ver que la ciudad puede seguir funcionando sin ellos. Los carros generan el 93 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Cali. Así que sí tendremos excepciones, teníamos que garantizarlas, pero están limitadas.

«Para el día sin carro hemos levantado la medida del pico y placa. Si usted tenía esta restricción, no le aplica y podrá moverse en su vehículo antes y después de la jornada». En el decreto, que está listo para la firma del alcalde, hay 28 excepciones, en su momento teníamos unas 20 y recibimos muchos comentarios de la comunidad, por lo que las ampliamos a 28. Entre ellas está que vamos a garantizar la circulación de los vehículos de la Fuerza Pública, de los organismos de socorro, vehículos funerarios, de los medios de comunicación, los vehículos operativos de la Alcaldía, que estarán realizando actividades en diferentes puntos de la ciudad.

También, por ejemplo, hemos excluido de la restricción a los automóviles y motos de las empresas de seguridad; el personal médico podrá circular igual, pero aclaramos que esto no cobija al personal administrativo, sino a los profesionales que se requieren para atender una urgencia, que son imprescindibles para el servicio de salud.

Hay quienes pueden intentar hacerse pasar como médicos para obviar la medida, ¿cómo controlar esta situación? ¿Hay que presentar una carta o credencial? Con esto, nosotros no queremos incomodar al ciudadano sino generar conciencia, darle un respiro a nuestra ciudad, reencontrarnos con el espacio público y otros medios de transporte. Entonces invitamos a los caleños a que no se desgasten perdiendo el tiempo buscando la forma de hacerle conejo a la norma, sino que se puedan unir a la jornada porque vamos a tener muchas actividades.

En el caso del ejemplo del médico, ellos sí podrán circular y deberán identificarse con su carné, de tal forma que el agente de tránsito pueda verificar que sí está en las excepciones. Pero de nuevo, la invitación es a que evitemos esas malas prácticas y aprovechemos este día y las actividades que habrá.

Muchas personas temen que los taxistas vayan a querer aprovecharse de la jornada para incrementar las tarifas… Los taxis deben prestar su servicio con taxímetro y la tarifa establecida, ellos no tienen tarifa variable y, por tanto, la invitación es que le exijan al conductor que use este instrumento y le cobre en consecuencia de lo que este marca.

¿Adónde se pueden dirigir los ciudadanos en caso de quejas o denuncias referentes a la jornada? Podrán comunicarse directamente a la Secretaría de Movilidad, se encuentra habilitado nuestro correo electrónico [email protected] y en las redes sociales tenemos personas de manera permanente revisando cualquier anomalía, requerimiento o duda que se tenga.

Cuestionan la capacidad del MÍO Varios concejales de la ciudad volvieron a expresar su temor de que el sistema de transporte masivo no tenga la capacidad para responder a una mayor demanda durante el día sin carro y moto.

Por ejemplo, el cabildante Juan Martín Bravo expresó, en el recinto del Concejo, que algunos conductores del MÍO, de la empresa Unimetro, anunciaron un cese de actividades para mañana jueves. «Es decir que este operador no trabajará al 100 %. El día sin carro es importante en términos ambientales, pero la Administración no da garantías para que la gente se pueda mover de manera eficiente».

Recordó que Unimetro pasa por una situación muy compleja, «hace días no tenían pólizas para operar, hay huelgas porque no les pagan a los operadores, la nómina cuesta $200 millones y no tiene cómo pagar».

Unimetro tiene 164 buses, pero solo 54 cuentan con certificación para operar. De estos, solo circulan al día entre 10 y 20 porque no cuentan con conductores y no trabajan porque no les pagan. De hecho, el aporte que esta empresa hará, en número de vehículos, al día sin carro será mínimo.

Los vehículos adicionales los pondrían otros operadores como Git Masivo y Blanco y Negro.

De igual manera la concejal Ana Erazo manifestó que «a mí me parece muy interesante poder planear un día sin carro, por supuesto que sí, es más que necesario, pero me preocupa las alternativas reales de movilidad.

Agregó que mientras Metrocali anuncia que se dispondrá de una flota de 690 vehículos más 40 carros de reserva para este jueves, no se informa de la situación que vive el operador Unimetro.

A su vez, el concejal Roberto Rodríguez le pidió al Secretario de Educación que se suspendan las clases durante este jueves, esto teniendo en cuenta que no todos los niños se movilizan en transporte escolar y que podrían tener problemas para llegar a las escuelas y colegios.

El día sin carro y moto se cumplirá este jueves entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Hay 28 excepciones, entre ellas, el transporte público.

