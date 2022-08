Le retiran el respirador artificial a Salman Rushdie y figuras francesas piden el Nobel para el escritor

Entornointeligente.com /

El agente del autor confirmó las novedades sobre su evolución y precisó que permanece hospitalizado. «Será larga (su recuperación), las heridas son graves, pero su estado avanza en la dirección correcta», dijo su agente Andrew Wylie. Además, el fiscal a cargo del caso, Jason Schmidt, anunció que Hadi Matar, el hombre que apuñaló al escritor, fue acusado formalmente de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Al escritor británico de origen indio Salman Rushdie le quitaron el respirador artificial y pudo hablar tras el atentado que sufrió este viernes durante una presentación en Nueva York. Rushdie permanece hospitalizado con heridas graves tras recibir 10 puñaladas durante el ataque.

Sin embargo, este sábado el escritor volvió a respirar por sí mismo. «Será larga (su recuperación), las heridas son graves, pero su estado avanza en la dirección correcta», dijo su agente Andrew Wylie al medio BBC .

El escritor, de 75 años, ha enfrentado amenazas de muerte durante años, dado que algunos musulmanes consideran su novela Los versos satánicos (1988) como una blasfemia. El libro del autor -ateo y firme defensor de la libertad de expresión- provocó indignación en el mundo musulmán, por el cual el líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitió una fatua (decreto religioso) pidiendo la muerte del escritor.

También te puede interesar:

El escritor británico Salman Rushdie permanece grave en Nueva York y personalidades del mundo claman por su recuperación El agresor de Rushdie Por otro lado, el hombre acusado de apuñalar al escritor británico, un joven estadounidense de origen libanés, compareció la noche del sábado 13 de agosto ante un juzgado en el estado de Nueva York y, a través de su abogado, se declaró «no culpable» de «intento de asesinato», informó a prensa local.

Hadi Matar, de 24 años y nacido en California, apareció vestido con uniforme de preso a rayas blancas y negras, esposado y con mascarilla ante un juzgado de Chautauqua y no dijo ni una palabra, según The New York Times . Las primeras indagaciones afirman que Matar simpatizaba con el extremismo chiita y la Guardia Revolucionaria iraní.

Sin embargo, el fiscal a cargo, Jason Schmidt, anunció que Hadi Matar, fue acusado formalmente de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado.

Matar está acusado de subir corriendo al escenario y apuñalar a Rushdie al menos 10 veces en la cara, el cuello y el abdomen. Después del ataque, Wylie dijo que Rushdie había sufrido un corte de nervios en un brazo y daño en el hígado.

El funcionario agregó que el presunto atacante fue procesado por esos cargos la noche del viernes y se encuentra en prisión preventiva sin derecho a fianza.

Nobel para el escritor Salman Rushdie Diversas figuras francesas consideraron este domingo que el próximo premio Nobel de Literatura debería ser otorgado a Salman Rushdie.

«No puedo imaginar a ningún otro escritor que tenga la audacia, hoy en día, de merecerlo más que él. La campaña empieza ahora», escribió el mediático filósofo y escritor francés Bernard-Henri Lévy en las páginas del semanario Le Journal du Dimanche (JDD).

«Ha sido castigado por haber escrito, desde hace 30 años, textos libres y que te hacen libre, y merece una reparación», agregó Lévy.

A esta petición se sumó la exministra francesa de Cultura Françoise Nyssen, codirectora de la editorial Actes Sud, que publica en Francia la obra de Rushdie. Nyssen consideró que este reconocimiento podría reforzar la seguridad y posición de Rushdie ante «estos locos».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com