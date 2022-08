Le regalaron un auto a su maestro por el esfuerzo que hacía para llegar a clases en secundaria de EEUU

Entornointeligente.com /

Los estudiantes se organizaron para comprarle a su profesor más querido un vehículo para que pudiera llegar más rápido al trabajo. El elegido fue un Mazda 3 hatchback modelo 2019 con solo un año de uso. Y se lo dieron con un año de seguro ya pagado.

Con ayuda de sus familias, recibieron donaciones, hicieron rifas, organizaron eventos (un torneo de básquet y una noche de cine en la que proyectaron Ratatouille), consiguieron descuentos, etc. En unos meses recaudaron 30.000 dólares para la causa y voilá, regalo listo.

Un profesor ejemplar Los alumnos de Castro sabían todo lo que hacía el docente para llegar a la escuela de Los Ángeles y enseñarles matemáticas con la mejor de las disposiciones.

El Julio Castro que no tenía auto se despertaba todos los días a las 4.30 de la mañana y retornaba a su hogar a las 9.30 de la noche. No le quedaba tiempo para estar con sus tres hijos pequeños.

High school students at Yula Boys School in LA surprised their teacher with a car today. They spent the summer raising over $13,000 and orchestrated an elaborate reveal today on campus. Vibe is unreal, the students were freaking out all afternoon. pic.twitter.com/YVcVwqiMjk

