«Le pido a la afición que tenga un poco más de paciencia»

Jeaustin Campos, mandamás del Saprissa, no le huye a la presión y expectativa que se genera alrededor de su equipo por la calidad de fichas con las que se reforzó para el Apertura 2022, aunque no pudo contar con todas ellas en la primera fecha.

El timonel aseguró que si hay alguien que sabe muy bien qué se siente en estos casos y cómo manejar la sensación, es él. Campos le pidió paciencia a la afición morada y se comprometió con dar lo mejor de sí para cumplir con lo que estos esperan.

¿Qué les faltó para sacar un mejor resultado?

-No soy de excusas y si doy razones, tendríamos esas excusas. Al principio trabajamos bien la pelota, pero no tuvimos esa contundencia y profundidad.

No se dio, pero hay que darle mérito al rival. Intentamos buscar situaciones ofensivas, no se dieron y algunos movimientos que trabajamos en la pretemporada tampoco. No tuvimos esos revulsivos que hubiésemos querido, hay que ver para dentro y hacer un autoanálisis: sí hay cosas que mejorar.

Lo único que te puedo decir, y va a sonar a excusa, es que el primer partido es complicado. Con alguna mejor toma de decisiones hubiésemos sufrido menos.

¿Qué tanto le afectó no contar con Luis Paradela y Javon East?

-Fue un imprevisto, Saprissa hizo todos los trámites que tenían que darse en la parte administrativa y al final no pudieron jugar. Sí trabajamos muchísimo con ellos, aunque trabajamos con todo el equipo. Sí teníamos una idea sobre algunos perfiles y al final no se dio. Es una situación que no podemos obviar, sobre todo por las expectativas que tiene la afición por esos muchachos.

¿Qué le genera que la afición está ilusionada con este Saprissa?

-Espero llenar esas aspiraciones de la afición porque se lo merecen. Tenemos un muy buen equipo, un muy buen cuadro. El cuadro es más competitivo que el torneo anterior, es más de cuadrar los muñecos para que podamos tener la mejor versión y satisfacer esos objetivos que tiene la afición. Si hay alguien que sabe la exigencia de la afición y este club, soy yo, por eso a la afición que tenga un poco más de paciencia y tranquilidad, tratamos de dar lo mejor posible.

¿Cómo analiza la actualidad de sus laterales?

-Conversamos con Ángel (Catalina) de la posibilidad de buscar competencia en la zona, buscamos unos perfiles, pero lo que queda es que hay que trabajarlos, es mi tarea y sobre eso yo asumo la responsabilidad de que podamos tener la menor cantidad de errores.

¿Cuánto más pueden esperar por Bryan Oviedo?

-Lo hemos estado conversando con don Ángel (Catalina). Nosotros estábamos trabajando y seguimos trabajando con lo que ahora está conformando la planilla en esa posición. De aquí a mañana vamos a tener una conversación para ver cuál es el panorama del caso de Bryan (Oviedo) o de algún otro jugador. Insisto, los muchachos lo han venido haciendo bien.

Jueves 21 Julio, 2022

