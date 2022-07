«Le pedí ayuda a mi amiga»: Bostezó a 10 mil metros de altura y terminó con una emergencia (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: Clarín

La historia de una mujer británica causó impacto entre los usuarios. A través de un video viral, reveló que terminó con la mandíbula dislocada tras haber bostezado en un vuelo por Europa.

Isabella Prusak-James tiene 21 años, reside en Saint Albans -Inglaterra- y es estudiante universitaria. Este mes, la joven se tomó un avión con su amiga en dirección a Málaga: allí, en la ciudad española, ambas pensaban descansar por unos días.

El instante del incidente

En un momento del vuelo, quizás por cansancio o tal vez aburrimiento, Isabella bostezó. A continuación, escuchó un sonido que provenía de su cuerpo. Algo malo le acababa de pasar: era el sonido de su mandíbula saliéndose de lugar.

A raíz de este incidente, se quedó sin poder hablar. Alarmada, recurrió a su teléfono celular: con este smartphone, le explicó por escrito a su amiga lo que le había ocurrido y además le pidió que diera aviso a una de las azafatas.

Enseguida, la auxiliar de vuelo se acercó a donde estaban ellas y después las escoltó hasta el fondo de la cabina de pasajeros. Allí, en el recinto donde suelen prepararse las comidas y bebidas, Isabella le dio instrucciones a su amiga para que intentara acomodarle la mandíbula (los médicos advierten que es necesario buscar atención de un profesional ante estos casos).

No es la primera vez que le ocurre

La ciudadana británica sabía lo que su amiga debía hacer porque que en otras oportunidades le había sucedido lo mismo. La primera vez que se dislocó su mandíbula fue en 2018, cuando se encontraba con sus padres en una casa alquilada. En aquella oportunidad, la trasladaron al hospital.

En el video, compartido por Isabella en sus redes sociales el pasado 20 de julio, se puede observar el instante en el cual su amiga trató de ajustarle la mandíbula.

«La azafata nos llevó al fondo del avión y corrió la cortina. Fue muy amable, permaneció allí con nosotras y nos asistía. Comprendió las instrucciones que le di a mi amiga y le daba ánimos a ella», declaró la joven a la agencia North News and Pictures.

A pesar a los reiterados esfuerzos, su amiga no conseguía acomodarle la mandíbula. Por lo tanto, Isabella decidió probar por su cuenta. Y obtuvo éxito: al parecer, el hueso mandibular regresó a su posición natural.

‘Mi amiga seguía intentándolo, pero al final me dijo ‘esto me está estresando’. Me preguntó si yo podía hacerlo. Nunca había probado, aunque lo terminé logrando», afirmó al respecto.

Afortunadamente, se recuperó de aquel contratiempo sin mayores inconvenientes. «No sentí dolor, solo incomodidad», aseveró.

Por qué se disloca la mandíbula

«La dislocación de la mandíbula se produce cuando la parte inferior de la mandíbula se sale de su posición normal. Normalmente se cura bien, aunque puede causar problemas en el futuro. Si te has dislocado la mandíbula, busca ayuda médica lo antes posible. Nunca intentes volver a colocar una mandíbula en su sitio por ti mismo», informó el servicio nacional de asesoramiento sanitario de Australia, Healthdirect Australia, en su sitio web.

«La dislocación de la mandíbula suele ser el resultado de una lesión, como cuando alguien se daña la cara al caerse o sufre un accidente de tráfico. A veces, ocurre simplemente porque la persona abre demasiado la boca, por ejemplo al comer, bostezar, vomitar o someterse a un procedimiento dental», agregó la entidad.

En el caso de Isabella, ella no sabe por qué le pasa seguido. «En todas las veces me sucedió luego de haber bostezado. Siempre se me disloca del lado derecho», aclaró.

«Cuando volví a mi asiento, el tipo de al lado me contó que él tenía una placa de metal en la mandíbula y hablamos de nuestros problemas de mandíbula. Todo el mundo fue muy amable, lo cual resultó reconfortante», manifestó.

El video de la británica, publicado en su perfil @bxllajames, acumuló más de 6 millones de reproducciones. «No voy a abrir la boca nunca más», bromeó un internauta. «Nuevo miedo desbloqueado», opinó otro.

