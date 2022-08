¡Le mienten, presidente!: El libro de Liz Cramer sobre el juicio político a Lugo

Entornointeligente.com /

La presentación del libro ¡Le mienten, presidente! se realizará el próximo jueves. La obra es un relato en primera persona de la autora Liz Cramer , sobre la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo .

«En este libro cuento mi versión de lo que viví desde el inicio del juicio político a Fernando Lugo, el centro de la obra es el juicio y de lo que le decían al ex presidente», manifestó la ex ministra a radio Monumental 1080 AM.

Cramer señaló que después de las declaraciones que dio ante la Fiscalía, decidió plasmar todo lo ocurrido en un libro, 10 años después.

«Le dijeron a Fernando Lugo que los militares lo apoyarían y yo le dije: ‘Te están mintiendo, presidente'», señaló y precisó que fue una de las expresiones más duras que le tocó decirle al entonces presidente, cuando se hablaba de una resistencia militar.

Cramer había declarado ante la Fiscalía sobre la presunta injerencia del canciller venezolano, Nicolás Maduro, en los momentos previos al juicio político que desplazó al ex obispo de la presidencia.

Sin embargo, Lugo negó haber presentado ante su Gabinete Civil la posibilidad de que los militares presenten a la opinión pública un manifiesto de apoyo a su gobierno. «Creo que necesita un siquiatra», fue la contundente respuesta de Lugo cuando se le requirió una opinión sobre lo declarado por Cramer.

La ex ministra dijo que nunca más habló con Lugo y que su libro empieza con una opinión suya hacia su persona. Cramer reconoció que todo lo vivido en ese momento le generó mucho miedo de que se repita lo ocurrido en el Marzo Paraguayo.

En su libro también hace una reflexión sobre el ejercicio del poder, la figura del juicio político y la relación de los que tienen el poder con los subalternos. «Es un relato contado por una protagonista de lo que es trabajar con un presidente», prosiguió Cramer.

El libro estará en todas las librerías con un costo de G. 100.000.

