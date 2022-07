Le meterían ¢2.300 mills. a estadio «nuevo» de Limón

Entornointeligente.com /

El Gobierno de la República pretende otorgar más de ¢2.300 millones al estadio «nuevo» de Limón, que actualmente se encuentra en total abandono.

Dichos recursos se estarían destinando a través de presupuesto ordinario 2023.

«La Unidad de Obras de Icoder realizó todo un proceso de factibilidad del proyecto (de inversión), incluyendo estudios estructurales, planos constructivos nuevos del sistema eléctrico, rehabilitación de los espacios deportivos y de las instalaciones en general. El costo estimado del presupuesto detallado es de ¢2.300 millones», detalla el oficio Icoder-DGI-0151-06-2022, firmado por Marcela Centeno Leal, jefa a.i. del Departamento de Gestión de Instalaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), y dirigido a María Martha Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

«El tema será presupuestado en 2023 y esperemos que haya soluciones prontas. Seremos fiscalizadores de que esos recursos sean para el estadio, así como para que otras obras deportivas lleguen a Limón. Lamentablemente, ese estadio nuevo está en abandono y siendo víctima del hampa. ¡Eso no puede estar pasando! Nuestro objetivo es que ese estadio funcione como debe ser y solucionar ese tema para todos los limonenses», añadió la legisladora.

El recinto cuenta con capacidad para 2.500 aficionados y, además de fútbol, puede albergar disciplinas como atletismo, lanzamiento de jabalina, disco, entre otros.

CAOS

El estadio «nuevo» de Limón se inauguró en 2009, con motivo de los Juegos Deportivos Nacionales.

Un año después se invirtió en una pista sintética de ¢450 millones. En total, el inmueble tuvo un valor estimado en ¢1.650 millones.

Hasta el 2019, el inmueble estuvo administrado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente para que fuera utilizado por el Colegio Deportivo de Limón.

No obstante, el reducto cayó en abandono y posteriormente, en atención a una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, se indica al MEP que este espacio no cumple con las condiciones adecuadas para que opere un centro educativo, razón por la cual es desalojado.

En el proceso de devolución del inmueble, se firma un finiquito entre el Icoder y el MEP para atender varias situaciones en torno al mantenimiento de las instalaciones, sin embargo, lamentablemente el recinto en ese ínterin y posterior a esto es vandalizado. En la actualidad se encuentra cerrado e inhabitable.

El estadio cuenta con serios problemas de seguridad e inclusive los propios funcionarios de Icoder, así como otros usuarios han sido asaltados y amenazados cuando dan mantenimiento a las zonas verdes o hacen uso de la pista.

SIN ACUERDOS

En mayo de este año, se mantuvieron conversaciones con el MEP para incluir dentro del presupuesto 2023 recursos con el fin de que entre las dos instituciones se financiaran las obras, pero como parte de los acuerdos la DIE (Dirección de Infraestructura Educativa), en calidad de unidad técnica del MEP, debía llegar a un convenio con la Unidad de Obras de Icoder en cuanto al monto a financiar por cada entidad.

Icoder presentó su propuesta, no obstante, no se llegó a obtener una propuesta cuantificada por parte de la DIE, por lo cual no se pudo avanzar.

ESPERANZADOS

En el ambiente deportivo la noticia cae muy bien. Sobra decir que el Caribe es tierra de grandes atletas, por lo que el beneficio sería amplio. Las personas coinciden en que se le debe dar un buen mantenimiento.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Sábado 09 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com