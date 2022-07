Le indujo el parto, la mató y simuló ser la madre del bebé: el asesinato que conmociona a El Salvador

Entornointeligente.com /

Por El Comercio

Las investigaciones indican que la víctima, identificada como Victoria Karina Hernández Callejas, de 21 años, fue localizada sin vida el sábado 9 de julio pasado al interior de la vivienda de Ramírez Carías, en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate.

Familiares cercanos de la víctima, quienes conversaron con La Prensa Gráfica bajo condición de anonimato, explicaron que reportaron a la joven como desaparecida el 8 de julio. Ese día salió de su casa en Nahuizalco con destino a la Unidad de Salud de Sonzacate, debido a su control prenatal. Sin embargo, Hernández Calleja dejó de responder su celular y no se presentó a trabajar.

«Le llamamos al celular y no contestaba. Tampoco llegó a trabajar. Fuimos a buscarla al día siguiente a hospitales y nada», explicó uno de los familiares. Al mediodía del sábado, agregaron, la PNC se presentó a la casa de la familia de la joven y les informaron que había sufrido un accidente y estaba muerta. «Yo no daba crédito a lo que me decían», agregó.

Las investigaciones indican que la ahora detenida acudió al Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, acompañada de un hombre y con un bebé, a quien dijo haber dado a luz en su casa. Sin embargo, los médicos dieron aviso a las autoridades, porque los hechos que la mujer relataba no coincidían con sus condiciones ni sobre cómo, según ella, había sido la labor de parto.

LINK ORIGINAL: La Patilla

