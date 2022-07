Le dio publicidad y se fue con otro ‘man’

Entornointeligente.com /

Alfonso era un buen muchacho, pero había tenido una dura infancia, recuerdos que llevaba consigo y no lo dejaban avanzar.

Alfonso era un buen muchacho, pero había tenido una dura infancia, recuerdos que llevaba consigo y no lo dejaban avanzar.

Sus papás se odiaban, peleaban y luego terminaban reconcilidados. Cuando creció entendió que ellos se contentaban en las noches, cuando iban a dormir. Rápidamente concluyó que en la cama todo lo arreglaban.

Siempre dijo que no quería ser así, que la historia no quería repetirla, por eso se casó con Julia, una buena y decente muchacha de barrio.

A la pelá no le faltaba nada, excepto que era malita en la cama. Ese punto comenzó a molestar en la relación. Él trató de sobrellevar el asunto hasta que un día explotó. Discutiendo sobre cosas en la casa le contó que no lo satisfacía, por eso las cosas no estaban marchando bien.

Parecía como que el talón de Aquiles de Alfonso, era su pasado, pues al tratar de no vivir la historia de sus padres, se le volteó la tortilla y su vida estaba yendo por otro extremo.

Para rematar, heredó el mal genio de su madre y de su padre. Era como si todo el enojo de ambos se le hubiera pasado a este amargado, pero buen muchacho.

Julia, como mujer herida, lloró y luego se empoderó.

Buscó información en libros, audios y videos. La muchacha, a lo callaíto, se fue empapando del tema y comenzó a mejorar sus destrezas al punto que Alfonso quedó encantado.

Lo traía loquito.

Lo que ella pedía, Alfonso le complacía.

Celular último modelo, platita para llevar los sobrinos de Julia a pasear y ropa de marca era con lo que la empezaba a consentir.

Alfonso, incrédulo de todo lo bueno que le estaba pasando – tenía una buena mujer, ama de casa, amiga y amante -, en una borrachera con sus compañeros de trabajo se le salieron dos que tres intimidades.

El muchacho contó todas las bondades de Julita, algo que pocas mujeres lograban realizar, por temas de pudor y vergüenza.

Los compañeros lo comenzaron a envidiar y hasta lo felicitaron, tema que quedó para todos hasta ahí, menos para Francisco, el jefe de Alfonso.

Francisco quedó con esa espinita y en la próxima reunión ‘after office’, propuso que todos se encontraran en el hogar de Alfonso y Julia.

Él se le acercó a Julia, mientras su marido estaba entretenido en la tertulia, pero recibió rechazo.

Ella, para no fomentar un problema y que su amado perdiera el trabajo, calló.

Pero, Francisco era un zorro viejo y sabía qué tenía que hacer para conquistar a cualquier chica.

Apoyado en su solvencia económica comenzó a enviarle regalos a Julia, a quien pedía le guardara el secreto.

Con el tiempo, ella cayó rendidita a sus pies y se la llevó. A Alfonso lo botaron y le tocó buscarse una chamba de poca monta, pues su jefesito lo botó para que su nueva mujer no se viera tentada a quemarlo con su exmarido.

Así está viviendo Francisco, con el miedo de que Julia le haga lo mismo que le hizo a Alfonso y lo deje por otro.

‘Francisco está viviendo con el miedo de que Julia le haga lo mismo que le hizo a Alfonso y lo deje por otro, con más solvencia económica.’

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com