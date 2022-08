«Le destrozaron la pierna»: Esposa de Carlos Grollmus relata momento del ataque y afirma que lo ocurrido «es terrorismo»

Entornointeligente.com /

Durante la jornada de este martes se han conocido nuevos antecedentes respecto al ataque incendiario del molino y ecomuseo Grollmus, que ayer fue siniestrado por un grupo de al menos 20 sujetos que primero dispararon contra la casa patronal donde vive la familia Grollmus.

Según se reportó esta mañana, Carlos, el primo del dueño, sufrió la amputación de una de sus piernas producto de las complicaciones que le produjo el haber recibido un impacto balístico, además está grave internado en la UCI y conectado a ventilación mecánica.

Al lugar llegó esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve , quien se reunió con la Delegada Presidencial Regional, Daniela Dresdner, el Delegado Presidencial Provincial de Arauco, Humberto Toro, y el General de Carabineros, Juan Pablo Caneo, y también sostendrá una cita con el alcalde de la comuna. Ayer, el Gobierno ya anunció acciones legales contra quienes resulten responsables de lo ocurrido.

Erika , la esposa de Carlos Grollmus compartió esta jornada su testimonio sobre lo vivido e hizo un fuerte llamado a terminar con la violencia en la Macrozona Sur del país.

» Estaba ahí trabajando, estaba haciendo fragua o alguna cosa, y en vez de haberse encerrado él, se quedó acá, y acá estaban los terroristas. Mataron al perro, que yo recién lo enterré a nuestro perrito «, contó la mujer a Tele13.

Asimismo relató «con su impotencia (Carlos) salió acá (de la casa) y creo que si no murió (….) porque le destrozaron la pierna». De todos modos sostuvo que «las cosas materiales no importan, que nos quemen todo no importa, creo que es más importante la vida».

Con todo, contó que «lo que sucedió ayer es algo que nosotros lo veíamos venir con miedo; es terrorismo, pero eso no es causa mapuche «, recalcó. Incluso, tenían un plan de emergencia por si llegaba a ocurrir un hecho de este tipo: «que nosotros nos quedáramos y arrancáramos para atrás donde están las vacas, pero nosotros no nos íbamos a enfrentar a nada».

«Este es un sentir más profundo, ¿dónde lleva el odio de todos lados?», remarcó, al mismo tiempo que planteó que «debe existir una mesa de diálogo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com