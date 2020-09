LDU vs. Sao Paulo EN VIVO: horario y canales del partido por Copa Libertadores

Entornointeligente.com /

LDU vs. Sao Paulo EN VIVO | TRANSMISIÓN ONLINE | Juegan este martes 22 de setiembre, por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020 , desde las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) y será transmitido por Fox Sports 2 y Fox Play .

Para que no te pierdas de este encuentro, La República Deportes realizará la cobertura ONLINE con la narración minuto a minuto de las mejores jugadas y los goles. Al término de los noventa minutos, revisa el resumen del compromiso y las últimas noticias sobre fútbol internacional.

PUEDES VER León vs. Pumas EN VIVO: horario y canales del partido por la fecha 11 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX LDU vs. Sao Paulo: ficha del partido LDU vs. Sao Paulo ¿Cuándo juegan? Martes 22 de setiembre ¿A qué hora es el partido? 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) ¿Dónde juegan? Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) ¿Qué canal transmitirá el partido? Fox Sports 2 ¿A qué hora juegan LDU vs. Sao Paulo? Ecuador : 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil : 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 23)

LDU vs. Sao Paulo: pronóstico Este martes 21 se jugará la primera ronda de revanchas en el grupo D de la Copa Libertadores 2020 . Liga de Quito , puntero de la serie, recibirá en su fortín del estadio Rodrigo Paz Delgado, ‘Casablanca’, al Sao Paulo , equipo que lo goleó 3-0 en el partido de ida.

El cuadro ecuatoriano es el único líder del grupo con seis puntos, tres de los cuales consiguió en su visita a Lima para enfrentar a Binacional la fecha pasada. Jugando como local, el conjunto ‘albo’ impuso condiciones en la primera fecha al golear 3-0 a River Plate, por lo que en esta ocasión tratará de volver a aprovechar la altura de Quito para aturdir a los brasileños.

El ‘Tricolor’, por su parte, viene de igualar 2-2 con River en el estadio Morumbí, con lo que sumó cuatro puntos y comparte el segundo lugar del grupo con los ‘Millonarios’.

Como dato estadístico, ambos equipos se han enfrentado tres veces en el torneo continental, siempre con triunfo del local. Con este antecedente, sumado a la actualidad de Liga, las probabilidades de un triunfo de LDU son mayores.

¿En qué canal ver LDU vs. Sao Paulo? – Argentina – FOX Play Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Sports 2 Cono Sur

– Bolivia – FOX Sports 2 Cono Sur

– Chile – FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

– Colombia – FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

– Ecuador – FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

– Paraguay – FOX Sports 2 Cono Sur

– Perú – FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

– Uruguay – FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

– Estados Unidos – beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

LDU vs. Sao Paulo: antecedentes – Sao Paulo 3-0 LDU | Copa Libertadores 2020

– Sao Paulo 1-0 LDU | Copa Libertadores 2004

– LDU 3-0 Sao Paulo | Copa Libertadores 2004

LDU vs. Sao Paulo: estadio del partido | Mapa El escenario de este partido será el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, llamado oficialmente estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en la ciudad de Quito. Este recinto alberga los juegos como local de LDU desde 1997, año de su inauguración.

