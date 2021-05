Líderes latinoamericanos felicitan a Chile por elecciones | Noticias

Entornointeligente.com / Varios líderes políticos de las izquierdas latinoamericanas enviaron mensajes de saludo al pueblo chileno, tras el resultado de las elecciones realizadas entre los pasados sábado y domingo, donde, entre otros cargos, se escogieron a quienes participarán de la redacción de una nueva Constitución.

Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, desde su cuenta oficial en Twitter anunció que “felicitamos al pueblo chileno por su victoria electoral para la Constituyente, frente al Pinochetismo y el neoliberalismo”.

“Chile quiere una Constitución hecha por el pueblo. Gran paso para la construcción de un Estado Plurinacional, propuesto por mapuches y el movimiento popular”, agregó Evo Morales en su mensaje digital.

Uniéndose a los saludos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró que “luego de tantas movilizaciones, represión y dolor, el pueblo chileno comienza un nuevo camino”.

“Han dado una clara señal sobre su contundente rechazo al neoliberalismo salvaje, a través del voto popular. Felicitaciones por este gran paso histórico ¡Viva Chile!”, apuntó Nicolás Maduro desde Twitter.

Al mismo tiempo, el dirigente político colombiano, Gustavo Petro apuntó que “ha muerto ahora sí Pinochet. Vuelve a vivir Allende. Desde 1973, solo la juventud chilena de hoy, logró en verdad cambiar su país.

A este mensaje se sumó el legislador colombiano, Iván Cepeda Castro, quien destacó que “Chile nos muestra el camino. No más incumplimiento de acuerdos, no más burlas (…): se requieren cambios reales en la vida de la gente”.

El dirigente brasileño del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Joao Pedro Stédile celebró desde Twitter que “después de 48 años finalmente comienza a ser enterrada la dictadura de Pinochet (…). Los constituyentes tendrán paridad de género (…). Ojalá esos vientos lleguen hasta aquí”.

A su vez, el diputado trotskista argentino y excandidato presindencial, Nicolás del Caño resaltó que “la rebelión popular de 2019 golpeó con dureza a Pinera y al régimen heredero de la dictadura de Pinochet. Las elecciones de ayer son una confirmación”.

