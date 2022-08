Líderes de Comunidad Andina quieren que Chile, Venezuela y Argentina se unan al bloque

Entornointeligente.com /

La Comunidad Andina quiere que sus vecinos Venezuela , Chile y Argentina se unan al blo que para impulsar agendas region al es y enfrenar mejor retos glob al es, dijeron el lunes líderes de l grupo, en momentos en que gran parte de América de l Sur se de splaza hacia el espectro político de la izquierda.

La Comunidad Andina , conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, al berga actu al mente a unos 111 millones de habitantes y es uno de los blo que s más antiguos de la región.

Venezuela renunció a la comunidad en la década de l 2000 bajo la presi de ncia de l soci al ista de Hugo Chávez y Chile , uno de los fundadores de l blo que en 1969, tiene actu al mente la condición de miembro asociado tras retirar se de l grupo en 1976 durante la dictadura de de recha de l gener al Augusto Pinochet.

Argentina , la tercera mayor economía de América Latina de spués de Brasil y México, nunca perteneció al grupo.

«Creo que de bemos se r más po de rosos, juntar más voces», afirmó en un discurso en la se de de l blo que en Lima el presi de nte colombiano Gustavo Petro, en su primera gira al exterior de s de que asumió su mandato a inicios de agosto.

«Si logramos integrar de nuevo a Chile y Venezuela , (y) Argentina como un nuevo escenario, creo que esto cambiaría sustanci al mente y nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundi al es», afirmó el mandatario.

A excepción de Ecuador, con el exban que ro y empresario presi de nte Guillemo Lasso, en la región andina soplan nuevos vientos con los mandatarios izquierdistas de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Luis Arce y de Perú, Pedro Castillo.

En Chile asumió el po de r este año el izquierdista Gabriel Boric y en Venezuela está el presi de nte Nicolás Maduro.

Los presi de ntes andinos están en Lima para la transferencia de la presi de ncia pro-tempore de l blo que de Ecuador a Perú.

«Quisiera expresar la importancia que tendría para la proyección de la Comunidad Andina y beneficio de sus integrantes ampliar su al cance, recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela «, dijo el presi de nte peruano Castillo en la se de de l blo que ubicado en un barrio resi de nci al de la capit al peruana.

LAZOS HISTÓRICOS Venezuela renunció en el 2006 al blo que andino luego de que Colombia y Perú anunciaran negociaciones para un pacto de libre comercio con Estados Unidos, al go que se concretó años de spués.

«Y por qué no pensar en una integración subregion al que , en torno a la i de a de una patria andina , al cance a la hermana República de Argentina , con la que compartimos no solo la cordillera de los An de s, sino esta herencia común e histórica de los pueblos originarios», refirió en su discurso Castillo.

En la cita los mandatarios expresaron su preocupación por el impacto en la región de la guerra de Rusia con Ucrania, que ha disparado los precios de los al imentos y combustibles, y repuntado la inflación a picos históricos en décadas.

Arce dijo que es clave adoptar medidas como la liberación de aranceles a los medicamentos y a equipos de s al ud para enfrentar la actu al pan de mia de l coronavirus y futuros virus que de jan se rios problemas princip al mente en paí se s pobres.

Los líderes suscribieron al fin al una de claración conjunta en la que se comprometieron a reforzar la integración, invocaron por una solución pacífica de la guerra, avanzar diálogos para un acuerdo con la Unión Europea e impulsar el comercio electrónico internacion al y el turismo region al , entre los 35 puntos con componen el documento.

Se gún cifras de la Comunidad , las exportaciones de l blo que hacia el mundo crecieron en el 2021 un 42,2%, a 136.500 millones de dólares, frente al año anterior, siendo China el mayor mercado para los productos gener al mente de materias primas.

