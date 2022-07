Líder supremo Jamenei indulta o baja condenas a presos en Irán

Entornointeligente.com /

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, anunció este lunes la eliminación o reducción de la condena a más de dos mil presos persas frente al advenimiento de dos importantes fechas festivas islámicas.

La medida del ayatolá Jamenei fue tomada tras una solicitud del titular de la judicatura de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien presentó un listado de aquellos a quienes les pudieran ser otorgadas circunstancias atenuantes.

En este sentido, les fue concedida la puesta en libertad o reducción de las sentencias a 2.272 presos iraníes, dentro de los cuales se encuentran los declarados culpables en los tribunales comunes y de la Revolución Islámica.

Message du Guide suprême de la Révolution islamique aux organisateurs du premier festival national et international du chant de Fajr https://t.co/PiDJxSRgzG

— Khamenei Site Web (@Khamenei_fra) July 13, 2022 Asimismo, la resolución fue aprobada sobre la base del artículo 10 de la Constitución, donde se otorga al líder supremo la facultad de indultar o reducir las penas de los imputados, siempre y cuando sea a solicitud del jefe del poder judicial.

De igual forma, sobre la determinación de Jamenei, la cual suele aplicar cada año, pesa la celebración de la Eid-al-Adha el pasado 10 de julio y el advenimiento este lunes de la Eid al-Ghadir.

Happy Eid al-Ghadir from the holy shrine of Ali ibn Musa al-Rida (as)

All Praise be to the Almighty God who blessed us to be amongst those who firmly hold onto the Guardianship of our Master and Leader, the Commander of the Faithful, Imam Ali ibn Abi Talib (as). #EidGhadeer pic.twitter.com/8jeyHHEJo8

— Imam Reza Shrine (@ImamRezaEN) July 18, 2022 La Eid-al-Adha constituye una festividad religiosa donde se celebra la sumisión del profeta Abraham ante al orden divino. Durante esta jornada se sacrifican ovejas, carneros, vacas y cabras.

Por otro lado, la Eid al-Ghadir rinde tributo al nombramiento del profeta Muhammad al Imam Ali como su sucesor y es una de las fechas más importantes para los musulmanes chiitas.

