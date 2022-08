Líder parlamentar do PSD lança livro académico sobre impostos e sem opinião política

Entornointeligente.com /

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD e professor universitário, vai lançar um novo livro académico sobre impostos que, como é habitual neste tipo de obras da sua autoria, não tem opinião política.

No total, entre os títulos já publicados e os que estão no prelo, o líder da bancada social-democrata contabiliza 28 livros, a maioria de teor académico na área das finanças e da economia.

Só em dois títulos, o docente assume as suas opiniões e foi um deles – «A reforma das finanças públicas em Portugal» – que o primeiro-ministro António Costa usou, no debate do estado da Nação, em Julho passado, para o atacar . Foi a primeira investida do chefe de Governo ao líder parlamentar estreante.

O outro livro com considerações políticas intitula-se «Portugal, Liberdade e Esperança» e foi apresentado em 2021 pelo antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas.

Costa pegou em propostas como a reposição do IVA na restauração a 23% ou a criação de IRS mínimo de 40 euros, que constam de uma tabela do livro lançado em 2019, para colar Miranda Sarmento à ideia de austeridade. E prometeu, em jeito de brincadeira, abrir uma «excepção» nas suas leituras de férias para ler toda a publicação.

O livro visado pelo primeiro-ministro foi apresentado em Abril de 2019 pelo ex-Presidente da República Cavaco Silva quando Joaquim Miranda Sarmento era porta-voz do conselho nacional estratégico (CEN) do PSD para a área das finanças públicas .

As propostas inscreviam-se no contexto pré-pandemia mas Miranda Sarmento continua a defender, por exemplo, que a descida do IVA na restauração «foi um erro» e que se a medida não tivesse sido adoptada teria sido possível posteriormente, durante a crise de covid-19, baixar a taxa. «Assim, ficaram por cobrar por ano entre 400 e 500 milhões de euros de receita fiscal», argumenta.

O novo manual «Impostos: Porquê e para quê?», que fica disponível nas bancas na próxima quarta-feira, aborda os fundamentos básicos dos impostos e estará enxuto de opiniões políticas. «Um manual é para informar e não para influenciar. O autor não deve influenciar com a sua opinião», justifica ao PÚBLICO Joaquim Miranda Sarmento, que só deverá fazer a apresentação pública na segunda quinzena de Setembro.

O líder parlamentar do PSD tem também em preparação um outro manual em inglês («Introductory taxation for finance and account») sobre a base conceptual de impostos sem entrar no modelo fiscal dos países.

Com as novas funções de liderança parlamentar, Miranda Sarmento ficará com mais limitações de tempo para actividades fora da política. Para já, o professor universitário só deverá dar aulas (não remuneradas) no ISEG no segundo semestre do próximo ano. Quanto à possibilidade de lançar mais publicações, Miranda Sarmento é cauteloso: «Espero que sim, vamos ver».

