Líder norcoreano afirma que amistad con China seguirá creciendo

El presidente norcoreano señaló que las relaciones con China está cimentada en toda clase de pruebas históricas.

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un defendió este viernes la amistad entre su país y China, señalando que las relaciones y cooperación entre ambos países seguirá desarrollándose en el futuro.

«La amistad entre Corea del Norte y China está cimentada en toda clase de pruebas históricas, será inmortal y se desarrollará generación tras generación junto al avance de la causa socialista», dijo el líder norcoreano según la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim Jong-un hizo estos comentarios en la víspera a una visita a la Torre de la Amistad chino-coreana en Piongyang, que rinde homenaje a los soldados chinos que lucharon por el Norte en la Guerra de Corea (1950-53).

NEW: For the second year in a row, Kim Jong Un visited the Friendship Tower on the war anniversary to pay respects to Chinese soldiers who fought with North Korea in the Korean War. DPRK-China relations have grown stronger through «hardships of history,» state media said Friday. pic.twitter.com/fEEikHZ6uO

— NK NEWS (@nknewsorg) July 28, 2022 Las declaraciones sobre las relaciones entre Corea del Norte y China se conocen después de que Kim Jong-un advirtiera a Estados Unidos, de que está listo para enfrentar a EE.UU. en cualquier conflicto militar y amenazara a la vecina Corea del Sur con la «aniquilación» ante cualquier intento de derrocar su gobierno.

Corea del Norte ha insistido recientemente en sus vínculos amistosos con China en medio del prolongado estancamiento de las negociación nucleares entre Pyongyang y Washington, y de la creciente rivalidad entre Beijing y Washington.

