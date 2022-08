Líder nacional de Fuerza Vecinal confirmó que ocho alcaldes del Táchira se sumaron a esa organización política

Entornointeligente.com /

Zulma López / DLA.- El dirigente nacional de Fuerza Vecinal y alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque confirmó que ocho alcaldes tachirenses se sumaron a las filas de esta organización política creada hace un año aproximadamente.

Duque, quien este viernes llegó al Táchira en compañía de los alcaldes de los municipios Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, Baruta y Zamora del estado Miranda, Manuel Ferreira, Darwing González y Raziel Rodríguez, respectivamente, confirmó la adhesión de los alcaldes tachirenses, tal y como se había conocido de manera informal hace algunas semanas.

Gustavo Duque detalló que a las filas de Fuerza Vecinal se sumaron los alcaldes de José Maria Vargas, María Teresa Contreras; Seboruco, Luisnel Guerrero; Sucre, Lorena Araujo; Francisco de Miranda, Omar Rojas; Junín, Jackson Carrillo; Panamericano, Yonathan Rangel; San Judas Tadeo, Salvador Pérez y del municipio Antonio Rómulo Costa, Rigoberto Ovallos.

La primera autoridad de Chacao manifestó no conocer bien las razones por las cuales cada uno de esos alcaldes tachirenses se sumaron a las filas de Fuerza vecinal y aclaró que fue una decisión muy personal.

Según Duque, Fuerza Vecinal en un año ha logrado sumar más de 30 alcaldes de todo el país, diputados y un gobernador, «esta es la recompensa de demostrar un trabajo honesto, sincero, cercano a la gente y que en el momento no electoral estamos haciendo, lo que debemos hacer y es estar cercanos a la gente», manifestó.

Primarias presidenciales Pidió a los factores de la oposición dejar a un lado los egos y los intereses personales, cree que no se puede seguir abandonando a la gente. Precisó que en Fuerza Vecinal tienen vocación de poder y en todos los espacios que puedan ganar, se van a meter a medirse, para ganar. Dijo que se deben hacer primarias presidenciales inclusivas.

Sobre la posibilidad de que Fuerza Vecinal presente un candidato a las eventuales primarias presidenciales, señaló que en la organización tienen dirigentes valiosos, hombres y mujeres que están trabajando y que quieren ser cónsonos con los que dicen. Subrayó que aún no han definido quién será el representante a las primarias y agregó que van a tener un candidato que demostrará que hay una política diferente y que está trabajando para que estas primarias generen un cambio positivo en el corazón del venezolano que decidió no creer en los políticos.

Gustavo Duque dijo que Fuerza vecinal va a presentar un candidato en el momento debido y considera que este es un proceso en donde debe participar más la sociedad civil que los políticos , «que nosotros seamos un vínculo de entrada a la sociedad civil y que esto no lo secuestren los políticos; la política opositora está muy mal vista, abramos la puerta , sumemos gremios, empresarios, políticos que ya se desencantaron, llamémoslos para que regresen, vamos a hacer un gran bloque donde no se vean solo las caras de los políticos , donde estemos todos retratados y podamos escoger a la mejor opción», indicó.

No dijo si será candidato presidencial de Fuerza Vecinal y respondió que todos los políticos cuando optan un cargo para servir, sueñan con hacer más y tener más aspiraciones. Aclaró que no están apurados y agregó que lo que quieren en Fuerza Vecinal, es lograr una coherencia política y no una ambición personal.

Para este sábado la dirigencia nacional de Fuerza Vecinal en un acto que realizarán en San Cristóbal, van a juramentar la nueva estructura municipal y regional de esta organización política.

