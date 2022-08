Líder do Sporting suspenso durante 70 dias por insultar Pinto da Costa

Entornointeligente.com /

Frederico Varandas vai ser suspenso durante 70 dias, anunciou ao final da tarde desta terça-feira em comunicado o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de o organismo considerar provado que existiu uma «lesão da honra» a Pinto da Costa.

O presidente do Sporting terá ainda que pagar uma multa de 13.260 euros.

Em causa está o que Frederico Varandas disse no passado dia 29 de maio, durante as comemorações do aniversário de um núcleo de sócios em Carregal do Sal, tendo este afirmado que o direigente dos dragões nunca «poderá ser uma referência do desporto nacional».

«Não é preciso a Justiça dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas», disse o líder dos leões, lembrando as escutas do caso Apito Dourado.

«Aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português, ao mesmo tempo que aguardarei com expectativa o desfecho do processo 'Cartão Azul'», referiu ainda.

