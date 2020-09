Líder do governo vê 'problema jurídico' em prorrogar desoneração; pareceres dizem que é constitucional

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Editorias Bem Estar Primeira Página Coronavírus Viva Você Carros Editorias Carros Primeira Página Carros de A a Z Caminhões Carros elétricos e híbridos Motos IPVA Tabela FIPE vídeos autoesporte Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Aquecimento Global Pantanal Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Eleições 2020 Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil Eleições 2020 Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ESTV 1ª Edição ESTV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios Tech SC Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais gols do fantástico história vídeos vc no fantástico denuncie G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas amazônidas arquivo n central globonews cidades e soluções desacelera diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews debate globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo canais globo programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado papo de política resumão semana pop Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Newsletter Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Newsletter Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário A Vida É Pra Já Saúde Bucal Em Dia Inovação VAE — Princípios editoriais Equipe Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Líder do governo vê 'problema jurídico' em prorrogar desoneração; pareceres dizem que é constitucional Senador Eduardo Gomes (MDB-TO) diz que Congresso precisa negociar 'posição legal'. Derrubada do veto presidencial à prorrogação da desoneração de 17 setores é dada como certa. Por Elisa Clavery, TV Globo — Brasília

29/09/2020 19h37 Atualizado 2020-09-29T23:07:53.282Z

Embora o líder do governo no Congresso , senador Eduardo Gomes (MDB-TO), aponte um “problema jurídico” e “fiscal” para a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores dos que mais empregam, pelo menos dois pareceres jurídicos — um da Mesa Diretora da Câmara e outro de um escritório de advogados encomendado por entidades do setor produtivo — entendem que a medida é constitucional.

A prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam no país foi incluída pelo Congresso Nacional na medida provisória que permitiu redução de jornada e salário de funcionários em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Ao sancionar a MP, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar a prorrogação . O veto presidencial precisa ser analisado pelo Congresso — que pode mantê-lo ou derrubá-lo — em sessão marcada para esta quarta-feira (30).

Nesta terça-feira (29), o senador Eduardo Gomes afirmou que o Congresso negocia uma “posição legal” para permitir a desoneração até o fim do ano que vem sem questionamento jurídico. O governo já dá como certa a derrubada do veto, que tem apoio da maioria dos parlamentares.

“É um problema jurídico que tem origem em um problema fiscal. Você tem que ter previsão de receita para abrir mão de qualquer outra receita que venha a fazer falta ao Estado. Está na Constituição. Por isso, o reparo deve ter segurança constitucional”, disse o líder do governo.

Parlamentares aliados do governo levantam nova exigência para continuidade da desoneração

De acordo com os dois pareceres, a derrubada do veto não desrespeita a Constituição. Um dos argumentos é que uma emenda constitucional promulgada no ano passado, por ocasião da reforma da Previdência, proibiu apenas a criação de novas desonerações baseadas na substituição da base de cálculo, sem vedar a prorrogação das desonerações já concedidas.

A desoneração é baseada no artigo 195 da Constituição, que trata da seguridade social. Entre 1998 e 2019, um parágrafo incluído pelo Congresso Nacional previa que as contribuições sociais de empregador e empresa sobre salários, faturamento e lucro poderiam ter bases de cálculo ou alíquotas diferenciadas para setores, dependendo das características das atividades ou da conjuntura do país.

Ao promulgar a Reforma da Previdência, no ano passado, o Congresso alterou esse trecho para manter a possibilidade de alíquota diferenciada, mas sem a possibilidade de base de cálculo diferente.

A desoneração da folha dos 17 setores foi instituída em 2011 e altera justamente a base de cálculo, permitindo que a contribuição seja calculada sobre a receita bruta, e não sobre a folha de pagamentos.

No entendimento da Mesa Diretora da Câmara, a reforma impede que novos benefícios sejam criados. Como a MP prorroga um benefício criado pela regra anterior, a medida é considerada constitucional pelos técnicos da Casa.

“Caso fosse intenção não permitir a prorrogação das substituições já instituídas, tal proibição constaria do próprio artigo 30, de forma expressa. Nesses termos, entende-se que o legislador pode até mesmo perenizar [tornar permanentes] as substituições instituídas antes da Emenda Constitucional nº 103”, diz o documento.

O parecer, de 15 de julho , é assinado pelo secretário-geral da Mesa adjunto de Coordenação Técnico-jurídica, Roberto Carlos Martins Pontes, e pelo secretário-geral da Mesa da Câmara, Leonardo Augusto de Andrade Barbosa.

Um dia depois da divulgação do parecer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também defendeu a constitucionalidade da prorrogação da desoneração.

“A Câmara [ontem] divulgou um parecer mostrando a constitucionalidade da decisão. O artigo 30 da emenda constitucional da Previdência gerava essa excepcionalidade para que desonerações mantidas, não modificadas, são constitucionais. Elas não são vedadas. Diferente do que defende a equipe técnica do governo”, disse o presidente da Câmara em 16 de julho.

Entenda como funciona a desoneração da folha de pagamento das empresas

O escritório de advocacia Mattos Filho teve entendimento semelhante em nota técnica assinada no dia 3 de agosto e encomendada por dez entidades do setor produtivo — Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos; Câmara Brasileira da Indústria da Construção; Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão; Associação Brasileira de Rádio e Televisão; Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática; Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; Associação Nacional de Editores de Revistas; Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação; Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo e Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal;

“A mera prorrogação do prazo de vigência da desoneração da folha não altera toda a norma de incidência prevista pela lei, sendo inviável se cogitar que ocorreu a instituição de nova contribuição”, diz a nota.

A nota também argumenta que a prorrogação da desoneração não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O documento cita medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que, no contexto da pandemia, se afastem a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação ou expansão de programas destinados ao enfrentamento da Covid-19.

Segundo o escritório Mattos Filho, a desoneração da folha se enquadra na situação já que “visa à manutenção do emprego e da renda no contexto da crise gerada pela pandemia”.

O parecer diz ainda que a prorrogação da desoneração estabelecida pelo Congresso foi feita junto com ajuste no prazo do adicional de alíquota da Cofins-Importação, havendo, portanto, compensação daquela renúncia com essa nova receita.

Segundo o documento, essa correlação já estava presente no orçamento previsto para 2020, e a prorrogação para 2021 “não deveria impactar o orçamento”. De acordo com o parecer, a arrecadação “decorrerá da manutenção de milhares de empregos: preserva-se a capacidade contributiva e de realização de investimentos.”

“Há, com isso, significativa compensação financeira indireta, traduzida na tributação sobre o consumo e sobre a renda (salário)”, argumentam os advogados. “Também há redução de custos econômicos decorrentes do aumento do desemprego (p. ex.: com seguro-desemprego e inclusão em programas sociais).”

Para o senador Major Olímpio (PSL-SP), que pressiona para a apreciação do veto o quanto antes, “não tem cabimento” um argumento de inconstitucionalidade da matéria.

“Não tem cabimento as falas do governo ou mesmo do líder Eduardo Gomes questionando segurança jurídica ou inconstitucionalidade nessa matéria. É mais do que consolidada que é pertinente, que é constitucional aliás, a desoneração. Começou com legislação de 2011, sendo consolidada em 2018 e não há a menor dúvida sobre isso”, disse.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com