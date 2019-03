Líder de la Asociación de Pacientes Oncológicos advierte falencias en Ley del Cáncer

Entornointeligente.com / Piga Fernández explica que el principal problema de esta normativa en trámite es que no contempla el acceso público a los nuevos tratamientos para esta enfermedad. Por eso hace un llamado a participar en la inédita plataforma ciudadana que se creó para comentar o proponer cambios en cada uno de los artículos de esta iniciativa legal. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar Un fuerte llamado a participar de la inédita plataforma ciudadana que se creó para comentar la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer , es la que hace la líder de la Asociación de Pacientes Oncológicos y directora de la Fundación GIST Chile, dedicada a apoyar, acompañar, educar, informar y abogar por los derechos de los pacientes con cánceres gastrointestinales. Piga Fernández espera que en la nueva normativa sean considerados temas relevantes como la falta de acceso a los nuevos tratamientos que la tecnología médica y farmacéutica ofrecen a los pacientes. “Hoy tenemos la oportunidad de ser escuchadas y escuchados a través de una idea muy buena que puede quedar sólo en buenas intenciones si no nos hacemos cargo como ciudadanos. Esta plataforma creada por la sociedad civil con el apoyo de la Universidad MIT, abre la opción de hacer las indicaciones y comentarios sobre lo que consideramos que falta o hay que cambiar en la propuesta del Gobierno”, aseguró Fernández. “Necesitamos que en el Congreso exista mayor conciencia sobre la importancia del acceso público a los nuevos tratamientos. El Estado no debe darle la espalda a tantas personas que necesitan de estos nuevos procedimientos para enfrentar la enfermedad y tener una mayor sobrevida y en mejores condiciones en cuanto a la calidad de vida”, agregó. Fin del plazo A fin de mes se vence el plazo para introducir indicaciones a esta iniciativa parlamentaria que fue anunciada por la senadora Carolina Goic, por lo cual la plataforma online estará habilitada sólo por lo que queda de marzo. Una vez registrado se puede acceder a cada uno de los artículos de la ley que propuso el Gobierno para debatir en el Senado. La persona interesada puede dejar su comentario, indicación o idea en cada uno de los artículos. Todos los comentarios serán recogidos, analizados e integrados en un informe final elaborado por un grupo de expertos que será entregado a los senadores y publicado en el sitio web. “Es tiempo de empoderarnos como ciudadanos y hacernos parte. No perdamos la oportunidad. Para que en Chile tengamos una ley que realmente proteja los derechos de todas las personas diagnosticadas con cáncer así como los de sus familias, es clave que aprovechemos este espacio inédito para que la ciudadanía se haga parte en una iniciativa parlamentaria”, sostuvo la vocera. “El cáncer es un tema que nos afecta todos, no perdamos la oportunidad de dar nuestra opinión para que la ley proteja los derechos de todas las personas diagnosticadas con esta enfermedad que para el 2020 será la primera causa de muerte en Chile”, finalizó. LINK ORIGINAL: El Mostrador

