Líder de Corea del Norte proclama victoria sobre el coronavirus

Kim Jong-un anunció la victoria sobre el coronavirus en medio de un encuentro con trabajadores sanitarios y científicos del país. | Foto: @Reuters Según el medio estatal norcoreano KCNA desde el 3 de agosto no se han registrado nuevos casos de la Covid-19 en el país. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, proclamó el jueves la victoria sobre el brote de la Covid-19 que afectó al país asiático.

La agencia de prensa estatal KCNA indicó que Kim Jong-un anunció la victoria sobre el coronavirus en medio de un encuentro con trabajadores sanitarios y científicos del país.

Kim declaró «solemnemente la victoria en la campaña antiepidémica de máxima emergencia para exterminar el nuevo coronavirus que había incursionado en nuestro territorio y proteger la vida y la salud de las personas», según reza el artículo del medio KCNA.

En medio del brote de coronavirus, Corea del Norte aplicó un estricto cierre de fronteras y activó un sistema de prevención epidémica de máxima emergencia.

Según el medio estatal norcoreano desde el 3 de agosto, y por primera vez desde el inicio del brote de covid-19 en Corea del Norte el pasado mes de abril, no se han registrado nuevos casos de la Covid-19.

De acuerdo a las autoridades, el 99.9 por ciento de los contagiados se han recuperado tras haberse registrado más de 4.7 millones de casos de coronavirus.

