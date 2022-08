Líder da Al-Qaeda morto em ataque com drones da CIA

Entornointeligente.com /

O líder da Al-Qaeda , Ayman al-Zawahiri , foi morto num ataque com drones da CIA no Afeganistão , avançaram as autoridades norte-americanas à agência Reuters esta segunda-feira. Este foi o maior golpe contra o grupo militante desde que o seu fundador, Osama bin Laden , foi morto em 2011.

Zawahiri, médico e cirurgião egípcio, ajudou a coordenar os ataques de 11 de Setembro de 2001, quando quatro aeronaves civis foram sequestradas e atingiram as torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, o Pentágono, perto de Washington, D.C., e um campo na Pensilvânia, matando quase 3000 pessoas.

Um dos funcionários norte-americanos, que falou sob anonimato, disse que a CIA levou a cabo um ataque com drone na capital afegã, Cabul, no domingo.

«Durante o fim-de-semana, os Estados Unidos conduziram uma operação de contraterrorismo contra um alvo significativo da Al-Qaeda no Afeganistão», disse o funcionário. E acrescentou: «A operação foi bem-sucedida e não houve baixas civis.»

A confirmar-se, a morte de Ayman al-Zawahiri poderá levantar questões sobre se o líder estava a ser protegido pelos taliban após a sua tomada do poder em Cabul, em Agosto de 2021, uma vez que as últimas tropas lideradas pelos EUA deixaram o Afeganistão após 20 anos de guerra.

Numa declaração, o porta-voz taliban, Zabihullah Mujahid, confirmou que houve um ataque e condenou-a fortemente, chamando-lhe uma violação dos «princípios internacionais».

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará comentários esta segunda-feira pelas 19h30 locais (00h30 em Portugal) sobre aquilo que a Casa Branca descreveu como uma «operação antiterrorista bem-sucedida».

Uma forte explosão terá ecoado em Cabul no início da manhã de domingo. «Uma casa foi atingida por um rocket em Sherpoor. Não houve vítimas porque a casa estava vazia», disse anteriormente Abdul Nafi Takor, porta-voz do Ministério do Interior. Uma fonte taliban, pedindo anonimato, disse que havia relatos de pelo menos um drone a sobrevoar Cabul naquela manhã.

Juntamente com outros membros da Al-Qaeda, acredita-se que Zawahiri tenha planeado o ataque de 12 de Outubro de 2000 ao navio USS Cole, no Iémen, que matou 17 marinheiros norte-americanos e feriu mais de 30 outros, pode ler-se no website Rewards for Justice.

Zawahiri foi acusado pelos Estados Unidos pelo seu papel nos bombardeamentos das embaixadas dos EUA no Quénia e na Tanzânia, a 7 de Agosto de 1998, que levaram à morte de 224 pessoas e feriram mais de 5000.

Tanto Bin Laden como Zawahiri tinham escapado à captura quando as tropas dos EUA derrubaram o governo Talibã do Afeganistão, no final de 2001, na sequência dos ataques do 11 de Setembro aos Estados Unidos.

