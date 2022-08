Álbum virtual del Mundial Qatar 2022: cómo conseguirlo y completarlo

Entornointeligente.com /

Para conseguir el álbum virtual, podés descargarte la aplicación Panini Digital Sticker (tanto en iOS como en Android) o ingresar en la web oficial de Panini . Todos los días vas a recibir dos sobres gratis , así como cromos al completar algunos objetivos y también podés intercambiar con otros usuarios.

Informate más El nuevo hit de la Selección que llevarán los hinchas argentinos a Qatar album qatar 2022 Panini Los álbumes virtuales del mundial existen desde Sudáfrica 2010 y volvieron en todas las ediciones posteriores. Este año se lanzó el pasado 16 de agosto y ya cuenta con casi 400.000 usuarios buscando completarlo.

Conseguí más figuritas para el álbum virtual con estos códigos album mundial virtual En la parte de arriba de la pantalla podés seleccionar «Código promocional» y canjear estos códigos para obtener más figuritas:

p005018662164 fifa2022play igotigotneed playfifa2022 cocacolafifa Cuándo estará disponible el álbum en papel y cuánto costará https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChdLMrYFsvv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAANA02fPYE6y0aGvVFqpr7fWdUEkIa1DvD2ZBXSnOVyBuPTviirhHUyABPW8kL2oBBGUAVBZCFMUEVO9cCqx8LNZAu1ngkMfPa78XBWPvN2lKjM2dXZAGnAcx02mC5ND3EOP2vcRwH4pilZCW0ZASeyQTmMgbTiQZDZD View this post on Instagram A post shared by Panini Argentina (@panini_argentina)

Según las redes de Panini, la fecha oficial para el lanzamiento del álbum del Mundial Qatar 2022 es el 24 de agosto . Aun así, usuarios en redes sociales expresaron este viernes que el álbum ya se puede conseguir en algunos kioskos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los precios sugeridos por la distribuidora son:

Sobres de Figuritas: $150 Álbum de Figuritas: $750 Álbum de Figuritas Tapa Dura : $3.000

