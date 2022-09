Álbum NFT lidera ranking musical en Reino Unido

Entornointeligente.com /

El disco NFT, «Will of the People», de la banda británica Muse, lidera las listas de álbumes musicales más escuchados en el Reino Unido.

La banda de rock alternativo es la primera en liderar un listado musical luego de lanzar un disco en formato de token no fungible.

Este disco tiene el sello discográfico de Warner Records y fue estrenado el pasado 26 de agosto del año 2022.

Desde el viernes 2 de septiembre, el álbum NFT está a la cabeza en el ranking de los 100 discos más populares en Reino Unido al momento de redactar la nota.

También se debe aclarar que estos listados se actualizan con regularidad, dado el dinamismo que se vive en la industria musical.

El CEO del exchange de bitcoin y otras criptomonedas Binance, Chanpeng Zhao, habló positivamente en su cuenta de Twitter, sobre el posicionamiento del álbum NFT.

«No usar criptomonedas es una desventaja significativa en el futuro», reflexionó Zhao en su publicación.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 5, 2022 ¿De qué se trata este disco NFT? El álbum «Will of the People» de Muse tiene un formato de token no fungible sencillo de obtener.

Mil tokens coleccionables del disco salieron al mercado criptográfico desde el lanzamiento del álbum y cada uno tuvo un costo de 20 libras esterlinas, o 24 dólares aproximadamente.

La venta se desarrolló a través del portal Serenade, un marketplace de música NFT. Al momento de redactar la nota, ya los mil tokens fueron vendidos.

El disco tiene un total de 10 temas que desarrollan géneros musicales como el glam, el metal y el rock alternativo.

