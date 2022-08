Líbano. Chegada do primeiro navio com cereais ucranianos foi adiada

Entornointeligente.com /

O primeiro navio de cereais que saiu da Ucrânia e que estava previsto para chegar este domingo ao Libano está a atrasado, informou Governo libanês e a Embaixada da Ucrânia no país.

Ainda não é conhecida a causa do atraso, de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP), sendo que o 'site' Marine Traffic, que monitoriza o tráfego de navios e a sua localização no mar, mostrou o Razoni, com bandeira da Serra Leoa, fundeado no Mar Mediterrâneo, perto da Turquia.

Por outro lado, Ali Hamie, ministro dos Transportes do Líbano, afirmou, através de uma publicação no Twitter, que o navio «que deveria, de acordo com os rumores, chegar ao porto de Trípoli, no Líbano», mudou o seu 'status', mas quando questionado pela AP, o responsável não quis tecer mais comentários.

O navio Razoni deixou Odessa, na segunda-feira, transportando milho ucraniano e deveria chegar ao porto norte de Trípoli por volta das 10h00 de hoje (11h00, em Lisboa) de hoje.O navio alterou o seu status para «encomenda», ou seja, está à espera de um comprador.

Já a embaixada na Ucrânia acrescentou que são dadas mais informações quando se souber «o dia e a hora exata da chegada do navio»

