Lawrence Castro: Subida del dólar acaba con la burbuja y el oasis que pintó Maduro

Entornointeligente.com /

> El dirigente nacional de VP Lawrence Castro condenó este jueves que debido a la incompetencia del chavismo, sea el ciudadano el que termine pagando los platos rotos, tras la subida abrupta del dólar paralelo que se traducirá en más inflación y hambre.

Anaisa Rodríguez.- ND

«Los venezolanos amanecimos por las nubes, pero no porque estuviéramos soñando, sino porque el dólar se disparó a niveles insospechados. Tenemos más de 20 años siendo víctimas del mal manejo y el concepto erróneo de la facilidad de la renta petrolera. Somos los venezolanos los que sostenemos a un macroestado que lo único que genera es la partidización del aparato burocrático, inflación y corrupción», sentenció. «Es ilógico pensar que el alza descabellada del dólar paralelo solo generará inflación en bolívares; todo lo contrario, afectará de forma inmediata el poder adquisitivo de cada venezolano».

Destacó que no es casual que esto ocurra justo después de la victoria de los educadores, que tras semanas de protesta recibieron su pago por bono vacacional. «Por eso el régimen se negaba a pagarlo, pero tuvo que pagarlo, no quería cumplir con lo que debía porque no tiene dinero. Siguen haciendo del manejo de la economía un desastre, sus políticas para contener el tipo de cambio son un caos. Se acabó la burbuja y el oasis que pintó el régimen».

Asimismo, fustigó que en medio de todo esto, Maduro haya anunciado que construirá un «poderoso sistema tributario nacional al estilo del capitalismo clásico».

«Todo aquel que produce será perseguido nuevamente por el Estado marmótico que lo único que busca es que le sacien el hambre y vivir a costilla de los venezolanos. Estamos ante la profundización de un modelo político y económico fracasado que ha hundido a América Latina en la pobreza: mal manejo de la inflación, la no rendición de cuentas, el incumplimiento de las leyes y la Constitución».

En este sentido, Castro recordó que Venezuela es una sociedad libre y plural, pero que está sometida a un esquema de control por el chavismo. «No somos comunistas, los venezolanos queremos libertades, libertad económica, de pensamiento, de asociación. Pero la realidad es que gracias a la vagabundería de Maduro, todo productor, empresario y emprendedor tiene que pagar 17 impuestos oficiales y aparte, pagar vacunas en alcabalas y al hampa común».

«No es sorpresa que ante este escenario, la respuesta del régimen siga siendo más socialismo, más intervención y profundización de la pobreza. El Psuv decide como siempre abusar del poder, ante las exigencias de la sociedad que pide a gritos un cambio de sistema político y económico».



LINK ORIGINAL: DolarToday

Entornointeligente.com