Lavrov elogia el diálogo constructivo con Blinken

Entornointeligente.com / El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov , elogió este miércoles el diálogo “constructivo” con su homólogo estadounidense Antony Blinken, tras su primer encuentro, en la capital islandesa, desde que Joe Biden fue elegido presidente.

“La conversación me pareció constructiva”, dijo Lavrov, citado por la agencia de noticias pública rusa RIA Novosti. Rusia y Estados Unidos “comprenden la necesidad de poner fin al clima dañino que se ha formado en las relaciones entre Moscú y Washington durante los últimos años”, afirmó.

Lavrov dijo que “sintió” que los estadounidenses no estaban contentos, como tampoco lo están los rusos, con las expulsiones recíprocas de diplomáticos en los últimos años.

“Esta reacción en cadena, desde mi punto de vista, no beneficia a nadie”, dijo.

Rusia también confirmó su propuesta “de entablar un diálogo sobre todos los aspectos (…) de la estabilidad estratégica”, según Serguéi Lavrov.

“No he visto un rechazo a esta idea”, dijo.

“Vamos a elaborar propuestas para nuestros presidentes” sobre la situación en torno a las misiones diplomáticas, actualmente bajo mínimos, y el refuerzo del diálogo sobre estabilidad estratégica”, precisó Lavrov.

En junio podría celebrarse una cumbre entre Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, según Moscú y Washington, pero la fecha y el lugar aún no se han fijado oficialmente.

