Lavrov culpa sanções ocidentais pela crise alimentar mundial

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, iniciou no domingo um périplo por quatro países africanos com um encontro no Cairo com o seu homólogo egípcio, a quem procurou garantir que são as sanções ocidentais à Rússia que estão a desestabilizar os preços da energia e dos alimentos em África. Disse o mesmo mais tarde perante uma plateia de embaixadores dos países que compõem a Liga Árabe.

O périplo de cinco dias, durante os quais Lavrov visitará também a Etiópia, o Uganda e a República Democrática do Congo – três dos países mais pobres do mundo –, é um esforço russo para convencer estas nações a aprofundarem a sua relação com Moscovo. Lavrov anunciou no Cairo que pretende receber uma cimeira Rússia-África no próximo ano.

«Nós nunca lhes demos lições, sempre os ajudámos a resolver problemas que lhes permitissem viver no seu país da forma como querem», disse Lavrov esta semana numa entrevista, referindo-se aos Estados africanos que estão no seu roteiro, e afirmando que esta atitude contrasta com a dos Estados Unidos.

O Egipto e a Rússia são importantes parceiros económicos em áreas como a compra e venda de cereais e de armamento e no turismo. As trocas comerciais entre ambos os países representam cerca de quatro mil milhões de dólares e a Rússia tem pelo menos dois projectos de grande envergadura no Egipto: uma central nuclear cuja construção começou esta semana e uma zona industrial no Canal do Suez.

«Os nossos colegas egípcios percebem o que se está a passar na Ucrânia», disse Lavrov numa conferência de imprensa depois de se reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sameh Shoukry. «Eles entendem o contexto, que está relacionado com a geopolítica, que é o Ocidente ter uma política de dominação nos assuntos internacionais.»

O diplomata russo, à semelhança do que já fez Vladimir Putin noutras ocasiões, acusou os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e a NATO de quererem prolongar a guerra. «Não temos preconceitos nenhuns em retomar as negociações sobre um conjunto alargado de assuntos, mas não depende de nós, uma vez que as autoridades ucranianas, a começar no Presidente e a terminar nos seus múltiplos assessores, dizem que não haverá negociações enquanto a Ucrânia não derrotar a Rússia no campo de batalha», disse Lavrov.

Sameh Shoukry foi mais parco em palavras, tendo reiterado a importância de se alcançar uma solução diplomática para a guerra que poupe África aos danos colaterais na segurança energética e alimentar. O diplomata egípcio tinha estado em Moscovo em Abril, mandatado pela Liga Árabe para discutir uma possível saída negociada do conflito armado.

Um analista político britânico disse à Reuters que a visão ocidental da guerra não é partilhada pelos países árabes e africanos e que o Egipto «percebeu que o mundo está a tornar-se mais multipolar, pelo que não se quer limitar a uma relação que privilegie o Ocidente acima de tudo.»

