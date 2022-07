Lavoro, Sacchetti: dare prospettive ai giovani che emigrano

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – I dati della FDV «non sono semplici numeri, non indicano solo un calo demografico, ma una prospettiva inquietante per il futuro del nostro Paese. Di questo si dovrebbe discutere ora in campagna elettorale perché servono risposte immediate e scelte strutturali». Lo afferma la segretaria confederale Cgil, Tania Scacchetti secondo cui «vanno sicuramente individuate misure a sostegno della natalità, ma soprattutto – afferma la dirigente sindacale – va aperta una riflessione sui flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese».

«Ai giovani che emigrano non per scelta, per lo più formati e competenti – sottolinea Scacchetti – vanno offerte le prospettive di un lavoro dignitoso e di qualità che risponda alle loro competenze, un salario adeguato, un sistema di welfare che li protegga e li sostenga». «Contemporaneamente occorre – aggiunge la segretaria confederale – rivedere le politiche migratorie, costruire canali di ingresso per ricerca di lavoro regolari e stabili, attraendo e investendo sulle politiche migratorie come fattore di riequilibrio e di risposta strutturale ai cambiamenti demografici».

«Inoltre, è necessario investire su politiche di rimodulazione e riduzione degli orari di lavoro e sulla formazione. Una popolazione lavorativa che invecchia rischia di essere spiazzata dalle trasformazioni tecnologiche e digitali producendo – conclude Scacchetti – il paradossale effetto di avere alti tassi di disoccupazione e di inattività in un mercato del lavoro incapace di rispondere alla nuova domanda che si genera». (ANSA).

