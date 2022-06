Lautaro Martínez recibió ofertas de tres equipos de la Premier League

Entornointeligente.com /

En ese contexto, Chelsea y Tottenham Hotspur le hicieron llegar sus ofrecimientos a Martínez , quien tiene deseos de jugar algún día en la Premier League , como así también el Arsenal , aunque este último no fue tomado en cuenta por el ex Racing al no jugar ese equipo la Champions League de 2023, señaló el diario inglés Express .

Informate más Atención, River: Enzo Fernández en la mira de un grande de Portugal Martínez se ha convertido en una de las valores más destacados del fútbol europeo en las últimas temporadas y en la última anotó 25 goles en todas las competiciones, incluidos 21 en la Serie A a pesar de que el Inter no pudo retener el título italiano que fue para el Milan .

Su juego llamó la atención de los clubes de todo el continente y Chelsea lo busca para reemplazar al belga Romelu Lukaku .

No obstante, Martínez no quiere irse de Italia y está muy entusiasmado con el nuevo proyecto del Inter que sumará a su compatriota Paulo Dybala , quien se marchó libre de la Juventus .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com