Laura Zapata atacó a Thalía asegura que no quiso pagar el funeral de su abuela

Laura Zapata atacó nuevamente a su hermana, la cantante mexicana Thalía, al acusarla de no haberse preocupado por los gastos funerario de su abuela. La hermana de Thalía, Laura Zapata, no se contuvo y aremetió en contra de su hermana por supuestamente no haber colaborado en lo absoluto con los gastos médicos ni funerarios de su abuela Eva Mange que falleció el pasado 24 de junio del 2022.

«No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?» , le contó Zapata a la prensa de México.

También te puede interesar: Laura Zapata aseguró que cuando su abuela muera, terminará su relación con Thalía Estás declaraciones podrían desatar un posible guerra entre hermanas, ya que no es la primera vez que Zapata arremete contra su hermana, y ella misma ha hecho público en el pasado que su relación con Thalía está completamente rota y que con el fallecimiento de su abuela muy probablemente se acabe.

«Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre» , comentó en el pasado Zapata en una entrevista para el canal de Youtube de Inés Moreno.

Redacción Gossipvzla y Fuente Revista Ronda

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

