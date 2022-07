Laura Escanes tiene el bikini multiposición más versátil del verano: es de Women’ secret y está rebajado

Entornointeligente.com /

Si hay algo más guay que estrenar bikini nuevo es estrenar bikini multiposición . ¿La razón? Podemos sacarle muchísimo más partido, ya que a fin de cuentas es como tener dos o tres bikinis en uno -lo cual nos viene genial en verano para ahorrar espacio cuando viajamos-. No en vano los vídeos tipo » diferentes formas de ponernos un top de bikini » siempre arrasan en redes sociales.

En Trendencias Laura Escanes ha agotado el bañador cut out más bonito de las rebajas de verano de Zara, pero hemos fichado estos tres modelos igual de ideales Este tipo vídeos suelen estar hechos con los clásicos bikinis de triángulo, por lo que las opciones son limitadas, suelen requerir de algo de maña y muchas veces a nosotras no nos quedan tan bien como a quienes hacen el tutorial -eso siempre pasa-. Además a las mujeres con mucho pecho este tipo de tutoriales no valen normalmente, porque les quedan pequeños. Pero hoy Laura Escanes nos ha descubierto un bikini diseñado específicamente para poner de diferentes maneras:

La instagrammer subió una historia con un bikini marrón en posición invertida -una de las tendencias en moda baño que está más a la orden del día este verano- que de por sí ya nos gustó bastante. Pero que tras indagar un poco descubrimos que era multiposición . Es de Women’ secret , marca de la que es embajadora, y resulta que también está rebajado: el top cuesta 29,99 euros 21,99 euros y la braguita 19,99 euros 13,99 euros .

Está disponible desde la 85B hasta la 100B y pensado para ponerse, como veremos más adelante de forma gráfica, de cuatro formas diferentes: invertido, triangular, triangular con nudos y cruzado.

Top bikini multiposición marrón

PVP en Women’ secret 21,99€ Braga bikini 'V' marrón

PVP en Women’ secret 13,99€ También en naranja Top bikini multiposición naranja

PVP en Women’ secret 21,99€ Braga bikini brasileña lazada naranja

PVP en Women’ secret 13,99€ Las cuatro formas de poner el bikini Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Women’secret (@womensecretofficial)

Invertido como Laura Escanes Clásico Cruzado Clásico con nudos Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias

Fotografía de portada | @lauraescanes

Fotos | @lauraescanes, Women’secret

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com